Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики отмечают, что срочное обсуждение 19 сентября среди российских ставленников необходимости немедленной аннексии Луганской и Донецкой областей свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ вызывает у РФ панику. Поэтому оккупационные власти на Донбассе призвали немедленно провести "референдум" о признании "ДНР" и "ЛНР" субъектами России.

В ISW обращают внимание, что российская пропагандистка Маргарита Симонян одобрительно отозвалась о призыве и назвала его "крымским сценарием". Он якобы позволит легче угрожать НАТО ответными ударами на украинские контратаки и "развязать России руки".

Американские эксперты считают такой подход неожиданным. Российские войска не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, присоединение территорий приведет к тому, что Россия аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично "оккупированы" законными украинскими властями.

"Удары по Крыму четко демонстрируют, что украинские атаки на незаконно аннексированную Россией территорию не приводят автоматически к мести России против НАТО. Частичная аннексия на этом этапе также поставила бы Кремль в странную и унизительную позицию и заставила бы потребовать, чтобы украинские силы "освободили "российскую" территорию". Остается непонятным, захочет ли Владимир Путин попасть в такие затруднения ради сомнительной выгоды облегчить угрозы НАТО или Украине эскалацией, которую он вряд ли осуществит на этом этапе", - пришли к выводу в ISW.

19 сентября стало известно, что предводители "ЛДНР" пытаются ускорить референдумы о присоединении к России.

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