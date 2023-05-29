Об этом информируют специалисты Института изучения войны (ISW).

В обзоре указывают, что Пригожин, похоже, снова косвенно взорвал авторитет и режим президента России Владимира Путина, заявив о запрете российскими государственными СМИ каких-либо дискуссий о силах Вагнера.

Он сказал, что неназванные российские чиновники лишь выиграют от такой цензуры в ближайшее время, от 1 до 3 месяцев, прежде чем "народ начнет сопротивляться и ненавидеть бюрократов".

По его словам, российские чиновники смогли бы наслаждаться своей исторической способностью цензурировать российское общество, если бы Россия не начала войну в Украине.

Затем Пригожин заметно перевел дискуссию из разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному человеку.

Эксперты отмечают, что комментарии Пригожина, вероятно, направлены на Путина, которого российские государственные СМИ обычно изображают как лидера, "поминутно занимающегося небольшими инфраструктурными проектами и жизнью простых россиян".

Кроме этого, в отчете предполагают: возможно, Пригожин совершает нападки на Путина за то, что российский диктатор не выплатил ему обещанное вознаграждение "за захват Бахмута".

Так, в ночь с 27 на 28 мая российские войска нанесли самый большой с начала войны удар с использованием беспилотников Shahed-131/136 по Украине.

По оценке Института, то, что Россия направляет воздушные боеприпасы на Киев, а не на инфраструктурные или военные объекты, ограничивает способность российской воздушной кампании существенно ослабить украинские наступательные возможности для будущего контрнаступления.

Эксперты отмечают, что Пригожин заявил, что российская операция в Бахмуте может продлиться до 5 июня. Он сообщил 28 мая, что вывод войск ЧВК из города может занять еще несколько дней, поскольку Вагнера не сможет передать всю технику в надлежащем состоянии до 1 июня.

Также специалисты указывают: темпы российских сделок вокруг Бахмута остаются заметно низкими.

По предварительной оценке ISW, снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута, вероятно, дает украинским силам в этом районе инициативу начать новый раунд сделок вокруг города, если они этого захотят.