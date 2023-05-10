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ISW: Пригожин осознает зависимость от минобороны РФ и не выполнил угрозу отхода вагнеровцев из Бахмута

10 мая, 2023 среда
05:49
Война с Россией

Американские аналитики считают, что неспособность финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина выполнить угрозу отхода вагнеровцев из Бахмута свидетельствует об осознании зависимости от минобороны России

Об этом говорится в отчете ISW.

9 мая Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера продолжит борьбу за Бахмут и в ближайшие несколько дней будет отстаивать свои требования, несмотря на то, что минобороны России не предоставило дополнительные снаряды к определенному им сроку 10 мая. Также ему не удалось связаться с заместителем начальника театра военных действий в Украине и посредником между МО РФ и Вагнером.

Итак, как утверждают в ISW, неспособность Пригожина выполнить свою угрозу выхода из Бахмута указывает на то, что он осознает свою зависимость от российского минобороны.

Так, Пригожин пытался шантажировать российское минобороны, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут и в дальнейшем он мог самостоятельно претендовать на победу перед запланированным украинским контрнаступлением.

Он подверг критике чиновников, ответственных за распределение боеприпасов, за бессмысленное хранение снарядов и за то, что российские военнослужащие погибают в бою. По мнению экспертов, Пригожин, вероятно, ожидал, что минобороны России полностью уступит его требованиям, рискуя отказаться от своих собственных целей в пользу регулярных российских сил, но понял, что он не может выполнить свой ультиматум.

"Пригожин также, вероятно, предполагал, что Суровикин сможет заставить минобороны России удовлетворить требования Вагнера, но его невозможность связаться с Суровикиным, если это правда, указывает на то, что Пригожин не имеет столь больших рычагов влияния в российском МО, как он себе представлял", - говорят в Институте.

Кроме того, финансист вагнеровцев продолжает обвинять в больших потерях и медленных темпах продвижения в Бахмуте другие российские нерегулярные формирования, чтобы представить свое ЧВК как единственную компетентную силу, действующую в этом районе.

  • Как известно, основатель ЧВК Вагнера написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая. Ранее Пригожин уже неоднократно говорил о нехватке боеприпасов, однако министр обороны Сергей Шойгу уверяет, что армия имеет их в изобилии.
  • В ВСУ тогда объяснили, чем вызваны заявления Пригожина о "снарядном голоде" у оккупантов - его слова означают неспособность взять под контроль Бахмут Донецкой области.
  • 9 мая глава незаконной ЧВК Вагнера в очередном видео сообщил о проблемах с боеприпасами для его наемников, а также пожаловался на активные действия Сил обороны в Донецкой области.
  • Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Еспресо сказал, что считает, что таким образом Пригожин ищет оправдание, почему он не выполнил взятые на себя обязательства.
Россия
Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
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