ISW: Пригожин может использовать медиа-влияние, чтобы баллотироваться в президенты
Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиа-ландшафт в России, чтобы представить себя претендентом на президентских выборах
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Так, недавно собственное новостное агентство Пригожина опубликовало интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе – он выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.
"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", - пишет ISW.
Кроме этого, 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление, которое будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями.
- Финансист ПВК Вагнера Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, а также подверг сомнению существование "нацистов" в Украине, о которых постоянно говорят российские власти.
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