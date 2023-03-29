ISW: Пригожин может использовать медиа-влияние, чтобы баллотироваться в президенты

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, недавно собственное новостное агентство Пригожина опубликовало интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе – он выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.

"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", - пишет ISW.

Кроме этого, 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление, которое будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями.