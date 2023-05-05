ISW предположили, как РФ использует атаку беспилотника на Кремль
Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия использует "удар беспилотника по Кремлю", чтобы отменить еще больше парадов 9 мая
Об этом сообщает ISW .
В отчете отмечают, что российские чиновники, вероятно, "используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмененных парадов ко Дню Победы 9 мая".
Также аналитики указывают на то, что, по сообщениям, Кремль продолжает перестройку органов внутренней безопасности.
А также они напоминают, что ISW уже оценивал, что российские власти могут использовать ряд новых законов, усиливающих наказание за дискредитацию российских вооруженных сил.
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая.
- Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после взрыва дрона над кремлем необходимо "физически устранить" Зеленского и его правительство.
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