ISW предположили, как РФ использует атаку беспилотника на Кремль

Об этом сообщает ISW .

В отчете отмечают, что российские чиновники, вероятно, "используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмененных парадов ко Дню Победы 9 мая".

Также аналитики указывают на то, что, по сообщениям, Кремль продолжает перестройку органов внутренней безопасности.

А также они напоминают, что ISW уже оценивал, что российские власти могут использовать ряд новых законов, усиливающих наказание за дискредитацию российских вооруженных сил.