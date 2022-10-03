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ISW: Поражение в Лимане повлекло больше путаницы и негатива в российском инфопространстве, чем отход от Киева и Харькова

3 октября, 2022 понедельник
09:36
война с Россией

Аналитики Института изучения войны считают, что поражение РФ в Лимане повлекло больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем уход россиян из Киева, Харькова или острова Змеиный

Об этом говорится в отчете ISW от 2 октября.

Так, объявление частичной мобилизации разрушило попытки Кремля изобразить войну как ограниченную и в целом успешную, а также сделало последствия поражения на Харьковщине, а затем на Донбассе, открытыми для широкой российской общественности.

Эксперты отмечают, что поражение России возле Лимана повлекло даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем уход россиян из Киева, острова Змеиный или даже Харькова.

"Влияние Лимана, вероятно, больше, поскольку россияне сейчас боятся быть мобилизованными для решения проблем на поле боя. Независимая российская социологическая организация "Левада-Центр" обнаружила, что более половины респондентов боятся, что война в Украине может привести к общей мобилизации Большинство респондентов не высказывали таких опасений в феврале 2022 г. Россияне также, вероятно, видят, что Кремль проводит нынешнюю частичную мобилизацию – которая должна была быть ограниченным призывом квалифицированных резервистов – незаконным и обманчивым способом, что подвергает риску мобилизацию большего количества людей для укрепления линии разрушающегося фронта", – отмечают в Институте.

В настоящее время российское информационное пространство существенно отклонилось от нарративов Кремля и министерства обороны России о том, что ситуация в целом под контролем, отмечают аналитики. Критика военного командования начала попадать в эфир федеральных каналов.

"Путин полагается на контроль над информационным пространством в России, чтобы защитить свой режим, гораздо больше, чем на вид массового аппарата угнетения, который использовал Советский Союз, что делает беспорядок в информационном пространстве потенциально еще более опасным для Путина... До недавнего времени Путин даже не вводил чрезвычайную цензуру, которая была характерна для советского государства.… Вместо этого российское информационное пространство полагалось на журналистов и гостей телевизионных ток-шоу для применения принудительной самоцензуры, особенно после принятия Кремлем закона, угрожающего россиянам до 15 лет заключения за "дискредитацию армии" Таким образом, критика на российских федеральных телеканалах военных неудач и неудач частичной мобилизации, особенно после поражения под Лиманом, смелая и очень необычна для пропагандистских шоу Кремля. Это впервые принесло тон и контент некоторых милблогеров, критикующих действия России в войне, в дома рядовых россиян через официальные каналы Кремля", – пишут в ISW.

Как известно, чеченский лидер Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подвергли критике военное командование РФ после освобождения украинскими воинами Лимана в Донецкой области, чем взорвали авторитет Путина.

  • 1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман в Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские кафиры отступили из города из-за угрозы окружения.
  • 2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ждет начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.
  • По состоянию на 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от россиян.

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Донетчина
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