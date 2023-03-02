ISW: поражение оккупантов под Угледаром раскрыло серьезные проблемы армии РФ
Расследование катастрофических потерь оккупантов во время их попытки наступления под Угледаром раскрыло ряд проблем армии РФ
Об этом сообщает отчет ISW.
Согласно информации, российские войска во время безуспешных танковых атак несколько недель подряд продолжали совершать серьезные ошибки и заводили танковые колонны в украинские засады.
По данным ВСУ, российские войска потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления, что заставило их прибегнуть к лобовым атакам с применением пехоты.
Украинские военные успешно заманивали российские танки в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины дорог, затем добивали технику ствольной артиллерией и установками HIMARS.
Российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, прежде всего 155-я бригада морской пехоты, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, ранее уже понесшим огромные потери в этом районе в октябре 2022 года, символизирует неспособность российских вооруженных.
Эксперты ISW также отмечают, что усиление неудач российских военных по разным направлениям будет препятствовать способности оккупантов проводить эффективные наступательные операции.
- 20 февраля Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российской армии не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность наступления.
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