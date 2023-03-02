ISW: поражение оккупантов под Угледаром раскрыло серьезные проблемы армии РФ

Об этом сообщает отчет ISW.

Согласно информации, российские войска во время безуспешных танковых атак несколько недель подряд продолжали совершать серьезные ошибки и заводили танковые колонны в украинские засады.

По данным ВСУ, российские войска потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления, что заставило их прибегнуть к лобовым атакам с применением пехоты.

Украинские военные успешно заманивали российские танки в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины дорог, затем добивали технику ствольной артиллерией и установками HIMARS.

Российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, прежде всего 155-я бригада морской пехоты, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, ранее уже понесшим огромные потери в этом районе в октябре 2022 года, символизирует неспособность российских вооруженных.

Эксперты ISW также отмечают, что усиление неудач российских военных по разным направлениям будет препятствовать способности оккупантов проводить эффективные наступательные операции.