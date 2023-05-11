ISW: подразделения армии РФ, сбежавшие из-под Бахмута, уже дважды были разбиты в Украине
72-я отдельная мотострелковая бригада РФ, части которой были разгромлены под Бахмутом, ранее уже дважды терпела сокрушительные поражения в Харьковской и Херсонской областях.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.
"Проблемы с боеспособностью российских военных, которые усугубляются постоянными атаками в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность российских сил в этом районе обороняться от локальных украинских контратак. 72-я отдельная мотострелковая бригада РФ сама по себе является символом многих проблем, с которыми постоянно сталкиваются российские военные", - отмечают эксперты.
Как отмечается в отчете, 7 августа 2022 года аналитики ISW сообщали, что 72-я отдельная мотострелковая бригада формируется в Оренбургской области РФ в составе 3-го армейского корпуса – нового формирования, которое в основном состоит из добровольческих батальонов.
Отмечается, что в сентябре 2022 года медиа сообщали, что 3-й армейский корпус РФ развернулся в Харьковской области, а также украинское контрнаступление в Харьковской области в значительной степени уничтожило составные части корпуса. Среди них, отмечается в отчете, вероятно, была и 72-я отдельная мотострелковая бригада.
В ISW также напомнили, что украинские медиа предполагали, что после украинского контрнаступления на Харьковщине уцелевшие элементы 72-й отдельной мотострелковой бригады, вероятно, были передислоцированы в Николаевскую область, где понесли потери во время южного контрнаступления Украины в октябре 2022 года.
ISW не может подтвердить, где сейчас находятся подразделения бригады. В институте также не могут подтвердить, куда передислоцировалась 72-я бригада после ухода российских войск с западного берега Днепра. Однако, отметили аналитики, очень вероятно, что элементы 72-й бригады, недавно передислоцированные в район Бахмута, не действуют там в полном составе.
"Привлечение российским военным командованием на Бахмутском направлении элементов формирования, которое потерпело два поражения подряд, вместе с уже истощенными элементами ЧВК Вагнера, вероятно, предоставляет украинским войскам возможности, которые они могут использовать при ограниченных контратаках", – отмечается в отчете.
- Напомним, 10 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский подтвердил информацию, которую предварительно сообщали военные командиры, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины заставили российских террористов отступить на дистанцию до 2-х километров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное