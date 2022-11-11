Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

10 ноября украинские силы неукоснительно продвигались в Херсонской области, когда российские войска отходили на левый берег Днепра.

Украинские военные официальные лица и геолокационные кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа ВСУ преуспели к северо-западу, западу и северо-востоку от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.

Аналитики говорят, что россияне пока отходят относительно организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские силы, как это было во время харьковского контрнаступления.

Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии поставок на западном (правом) берегу, что заставило российские войска отступить и позволит освободить Херсонскую область к реке Днепр в ближайшие дни или недели.

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"Выведение российских войск займет некоторое время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонными линиями, особенно вокруг города Херсона", - отмечают в Институте.

ISW не считает, что боевые действия в Украине остановятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на предположение Запада.

"Зимняя погода может нанести непропорциональный ущерб плохо оснащенным российским войскам в Украине, но хорошо обеспеченные украинские войска вряд ли прекратят свое контрнаступление из-за прихода зимы и, возможно, смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы передвигаться легче, чем они могли бы в осенние месяцы. Если война прекратится этой зимой, это будет связано с материально-техническими проблемами и кульминацией нескольких кампаний по обе стороны", - считают эксперты.

Также Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения большой победы в Херсоне.

"Прекращение огня предоставит Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается в восстановлении российских сил. Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней", - добавили в Институте.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя. Эксперты отмечали, что на Херсонщине оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Юге освобожден уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкий отметил, что в районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город. А министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что России нужно минимум неделю, чтобы покинуть Херсон.

Ночью 11 ноября в ОК "Юг" также рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.

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