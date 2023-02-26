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ISW: пакт о сближении с НАТО – давление на Украину для принятия невыгодных переговоров

26 февраля, 2023 воскресенье
06:25
Мир

Чиновники Великобритании, Франции и Германии готовят договор Украина-НАТО, однако он не обеспечит должной защиты и подтолкнет к невыгодным переговорам с Москвой

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили о публикации журналистов The Wall Street Journal, где сообщалось о подготовке договора по сближению с НАТО.

Утверждается, что точные положения соглашения не определены, хотя официальные лица указали: пакт обеспечит ВСУ современным военным оборудованием, оружием и боеприпасами. Однако Украина не получит защиту по статье 5 или силы НАТО в стране, что не соответствует требованиям к полному членству в Альянсе.

Официальные лица заявили, что пакт стремится обеспечить Украину таким образом, чтобы украинские силы могли вести контрнаступление, которое приведет Россию к столу переговоров и сдержит любую будущую российскую агрессию.

The Wall Street Journal отметил, что эти официальные лица высказали предостережения о способности Запада долго предоставлять Украине оружие и поддерживать способность украинских сил полностью отвоевать давно оккупированные территории, такие как Крым.

"Президент России Владимир Путин не дал никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс по поводу своих заявленных максималистских целей, включающих "нейтралитет" и демилитаризацию Украины, а также де-факто смену власти в Киеве, о чем постоянно сообщал ISW", - подчеркнули аналитики.

  • Напомним, в минувший день The Wall Street Journal сообщил , что Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.
Украина
Франция
Германия
война с Россией
НАТО
Великобритания
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