ISW ответил, как Лукашенко может использовать ЧВК Вагнера
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, планирует использовать ЧВК Вагнера для маневра, чтобы сбалансировать кампанию Кремля по поглощению Беларуси через Союзное государство
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, что Лукашенко, вероятно, стремится использовать вагнеровцев в Беларуси, чтобы купить пространство для маневра, чтобы уравновесить кремлевскую кампанию по поглощению Беларуси с помощью Союзного государства.
Если рассказ Лукашенко о переговорах с Пригожиным верен, это демонстрирует, что он "политически подкованный актер, способный влиять в высших эшелонах российской политики", считают аналитики.
"Лукашенко вмешался как посредник, вероятно, частично для того, чтобы дать понять Путину и другим высокопоставленным кремлевским чиновникам, что Москва не должна шутить с Лукашенко и что Лукашенко способен успешно и независимо действовать в российской политике", - говорится в сообщении.
Лукашенко хочет установить жесткий контроль над вагнеровцами в Беларуси
Отмечается, что Лукашенко, вероятно, планирует установить жесткий контроль над силами ЧВК Вагнера, направляющимися в Беларусь.
Он заявил, что в Беларуси не будут открыты центры вербовки, похожие на существующие в России для вагнеровцев. Однако, он позволит белорусам, и, возможно, гражданам других стран присоединяться к ЧВК Вагнера в Беларуси.
Согласно высказыванию Лукашенко, ЧВК Вагнера в основном будет выступать в роли учебного и консультативного партнера для военных Беларуси.
Кроме того, он заявил, что вагнеровцы имеют больше подготовки, чем белорусские военные, и что его армия могла бы воспользоваться богатым боевым опытом ЧВК Вагнера.
Известно, что Лукашенко может попытаться использовать вагнеровцев в Беларуси, чтобы уменьшить накопившуюся структурную зависимость своих вооруженных сил от ВС РФ в выполнении высших оперативных функций.
"Беларусь не имеет недавнего опыта проведения крупномасштабных операций или организации учений выше уровня батальона. Основным источником знаний и опыта Беларуси для более высокой оперативной деятельности являются организованные Россией учения, такие как учения, повторяющиеся "Запад", "Щит Союза" и "Нерушимое" братство", - говорится в сообщении.
Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь
23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.
Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.
26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.
27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.
Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.
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