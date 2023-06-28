Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что Лукашенко, вероятно, стремится использовать вагнеровцев в Беларуси, чтобы купить пространство для маневра, чтобы уравновесить кремлевскую кампанию по поглощению Беларуси с помощью Союзного государства.

Если рассказ Лукашенко о переговорах с Пригожиным верен, это демонстрирует, что он "политически подкованный актер, способный влиять в высших эшелонах российской политики", считают аналитики.

"Лукашенко вмешался как посредник, вероятно, частично для того, чтобы дать понять Путину и другим высокопоставленным кремлевским чиновникам, что Москва не должна шутить с Лукашенко и что Лукашенко способен успешно и независимо действовать в российской политике", - говорится в сообщении.

Лукашенко хочет установить жесткий контроль над вагнеровцами в Беларуси

Отмечается, что Лукашенко, вероятно, планирует установить жесткий контроль над силами ЧВК Вагнера, направляющимися в Беларусь.

Он заявил, что в Беларуси не будут открыты центры вербовки, похожие на существующие в России для вагнеровцев. Однако, он позволит белорусам, и, возможно, гражданам других стран присоединяться к ЧВК Вагнера в Беларуси.

Согласно высказыванию Лукашенко, ЧВК Вагнера в основном будет выступать в роли учебного и консультативного партнера для военных Беларуси.

Кроме того, он заявил, что вагнеровцы имеют больше подготовки, чем белорусские военные, и что его армия могла бы воспользоваться богатым боевым опытом ЧВК Вагнера.

Известно, что Лукашенко может попытаться использовать вагнеровцев в Беларуси, чтобы уменьшить накопившуюся структурную зависимость своих вооруженных сил от ВС РФ в выполнении высших оперативных функций.

"Беларусь не имеет недавнего опыта проведения крупномасштабных операций или организации учений выше уровня батальона. Основным источником знаний и опыта Беларуси для более высокой оперативной деятельности являются организованные Россией учения, такие как учения, повторяющиеся "Запад", "Щит Союза" и "Нерушимое" братство", - говорится в сообщении.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.