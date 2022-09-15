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ISW: Основатель ЧВК Вагнера становится лицом российской войны против Украины

15 сентября, 2022 четверг
07:12
война с Россией

Близкий к российскому президенту Владимиру Путину олигарх и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин становится лицом российской войны в Украине

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Пригожин вводит "сталинский" метод вербовки, который позволяет Кремлю избежать приказа об общей мобилизации.

"Военные блогеры постоянно восхваляют успех Пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу, которого они и кремлевские эксперты обвиняют в поражении России под Харьковом", - говорят аналитики.

Так, российский военный корреспондент и блогер Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) утверждал, что говорил с Пригожиным о ситуации на украинско-российской границе после вывода российских войск из этого района.

Эксперты Института считают, что встреча Пригожина и Фомина может свидетельствовать о том, что Кремль пытается ответить на многомесячные жалобы блогеров о том, что минобороны России не услышало их критику, что подчеркивает неэффективность российского высшего командования.

"Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин становится лицом российской "специальной военной операции" в Украине", - говорится в отчете.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

  • Российские силы, вероятно, нацелились на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине действовать через реку Ингулец
  • Финансирование добровольческих батальонов, вероятно, создает финансовые затруднения для российских городов и областей
  • Российские оккупационные власти отключили мобильный интернет в Луганской области 14 сентября, чтобы сохранить оперативную безопасность России и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские оккупанты бегут из недавно освобожденной Харьковской области на территорию России и подконтрольные ей территории
  • Несмотря на контрнаступление ВСУ на восточном фронте, российские войска 14 сентября продолжили наземные атаки по всему Донбассу

В конце августа уже сообщалось, что Пригожин в колониях вербует новых вагнеровцев: обещает войну "на годы" и мутации в случае ядерной войны. 14 сентября появилось видео, где Пригожин лично рекрутирует заключенных на войну с Украиной.

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Украина
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Военные новости
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