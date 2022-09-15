Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Пригожин вводит "сталинский" метод вербовки, который позволяет Кремлю избежать приказа об общей мобилизации.

"Военные блогеры постоянно восхваляют успех Пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу, которого они и кремлевские эксперты обвиняют в поражении России под Харьковом", - говорят аналитики.

Так, российский военный корреспондент и блогер Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) утверждал, что говорил с Пригожиным о ситуации на украинско-российской границе после вывода российских войск из этого района.

Эксперты Института считают, что встреча Пригожина и Фомина может свидетельствовать о том, что Кремль пытается ответить на многомесячные жалобы блогеров о том, что минобороны России не услышало их критику, что подчеркивает неэффективность российского высшего командования.

"Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин становится лицом российской "специальной военной операции" в Украине", - говорится в отчете.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

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Российские оккупационные власти отключили мобильный интернет в Луганской области 14 сентября, чтобы сохранить оперативную безопасность России и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские оккупанты бегут из недавно освобожденной Харьковской области на территорию России и подконтрольные ей территории

Несмотря на контрнаступление ВСУ на восточном фронте, российские войска 14 сентября продолжили наземные атаки по всему Донбассу

В конце августа уже сообщалось, что Пригожин в колониях вербует новых вагнеровцев: обещает войну "на годы" и мутации в случае ядерной войны. 14 сентября появилось видео, где Пригожин лично рекрутирует заключенных на войну с Украиной.

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