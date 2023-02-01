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ISW: Оккупанты переоценивают свои военные возможности для продвижения на Донетчине

1 февраля, 2023 среда
06:53
война с Россией

Кремлевские чиновники, московские марионетки и финансист ЧВК Вагнера переоценивают возможности российских военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают слова главаря "ДНР" Дениса Пушилина, заявившего, что захват оккупантами Бахмута позволит России продвинуться в Краматорск и Славянск. Также он утверждал, что гипотетическое увлечение россиянами Угледара позволит им начать наступательные операции на Курахово, Марьинке и Покровске – несмотря на неспособность российских войск захватить Марьинку с 17 марта 2022 года, когда министерство обороны России ложно заявило о захвате этого населенного пункта.

А основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ранее утверждал, что средняя скорость продвижения россиян вокруг Бахмута составляла около 100 метров в сутки, и российским войскам понадобилось 8 месяцев, чтобы продвинуться из оккупированной Попасной Луганской области и Светлодарска до нынешних позиций в районе Бахмута (расстояния 25 км и 22 км соответственно), рассказали в Институте.

Пушилин также утверждал, что российские войска захватят Авдеевку, но не дал никаких объяснений, как российские войска прорвут почти девятилетние украинские укрепления вокруг населенного пункта.

"Ожидания Пушилина по поводу гипотетического захвата Бахмута дополнительно демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом своего военного потенциала", - пояснили аналитики.

Также эксперты отметили, что российские регулярные войска, возможно, заменяют истощенные силы ЧВК Вагнера, перебрасывая их из Бахмута на линию фронта на Юге Украины.

По мнению экспертов, министерство обороны России, возможно, пытается полностью вытеснить силы ЧВК Вагнера под Бахмутом и представить российскую структуру военного командования как единственного победителя вокруг Бахмута, если предположить, что российские войска, в конце концов, примут город.

Основные выводы ISW

  • Введение российских регулярных войск на бахмутский фронт отсрочило кульминацию наступления группы Вагнера на город. Прогноз ISW от 27 декабря о том, что российское наступление на Бахмут достигло кульминации, оказался неточным
  • В ISW считают чрезвычайно маловероятным, что российским войскам удастся осуществить быстрое окружение украинских сил в Бахмуте
  • Российские регулярные войска могут заменить истощенные силы ЧВК Вагнера, передислоцировав их из Бахмута на линию фронта в Запорожской области
  • Украинские официальные лица и эксперты ISW совпадают в оценке неизбежного наступления российских войск в ближайшие месяцы. Аналитики также предполагают, что украинские войска планируют начать более масштабное контрнаступление
  • Известные российские военные блогеры продолжают разоблачать военные неудачи России в Украине на все более публично
  • Россия продолжает использовать законы о борьбе с терроризмом для оправдания внутренних репрессий
  • Захватчики продолжили ограниченные наземные атаки для восстановления утраченных позиций вдоль линии Сватово – Кременная 31 января, а также наступательные операции вдоль линии фронта в Донецкой области
  • Вряд ли российские войска получат значительные преимущества в других частях Восточной Украины от локального наступления вокруг Угледара
  • Оккупанты, вероятно, отдают приоритет диверсионно-разведывательной деятельности, а не территориальным достижениям на Юге Украины
  • Генеральный прокурор России Игорь Краснов признал провал российской мобилизации, пытаясь представить неудачи в исполнении как решенные
  • Российские оккупационные власти продолжают использовать привлечение молодежи и образовательные программы для укрепления социального контроля над оккупированными территориями

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Россия
Донетчина
оккупированные территории
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