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ISW объяснил, зачем РФ строит оборонительные линии в приграничных областях и Крыму

11 мартa, 2023 суббота
05:04
война с Россией

Строительство оборонных линий россиянами в Белгородской и Курской областях является информационной операцией, чтобы изобразить Украину угрозой РФ. В то же время строительство укреплений в оккупированном Крыму свидетельствует о неуверенности россиян в возможности удерживать захваченные территории на юге Украины.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Российские войска продолжают устанавливать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта, а также в самой России, где, вероятно, никогда не будут вестись боевые действия, говорится в отчете ISW.

В частности, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил 9 марта, что российские власти завершили строительство "засечной линии" укреплений вдоль границы с Украиной. Он заявил, что российские войска должны выделить силы для защиты системы укреплений в случае нападения Украины на Белгородскую область. Гладков также сообщил, что российские чиновники потратили 10 млрд рублей (около 132 млн долларов) на строительство оборонительной линии, что, полагают аналитики института, вероятно, пустая трата средств на фоне вопросов о способности России финансировать свои военные усилия в Украине.

Украинский Генеральный штаб также сообщил 10 марта, что российские войска продолжают строить укрепление вдоль границ Курской области с Украиной. Это еще одна российская область, где, полагают в ISW, вероятно, никогда не будет боевых действий.

Кроме того, глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил 10 марта, что российские войска строят оборонительную линию в Крыму. В институте отметили, что укрепления в Крыму находятся далеко от нынешней линии фронта на юге Украины, а российский персонал и техника, размещенные на этих линиях, были бы уместнее в других местах Украины.

Аналитики ISW считают, что российские чиновники в Курской и Белгородской областях, вероятно, строят оборонительные укрепления в поддержку информационных операций, которые имеют целью изобразить Украину как угрозу российской территории, чтобы представить войну в Украине как жизненно важную для РФ.

Продолжение строительства российских укреплений в Крыму, предполагают эксперты института, может свидетельствовать о том, что российские войска не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

В ISW добавили, что пока не наблюдается развертывание российских войск ни на одной из этих оборонных линий, а потому укрепление пока не важно для российских операций в Украине.

Крым
Белгород
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