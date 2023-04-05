Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Кремль продолжает пытаться использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Запада Украине перед планируемым контрнаступлением Украины", - говорится в отчете Института.

Так, 4 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ.

Отмечается, Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что у Беларуси есть ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М" и добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение работе с комплексами "Искандер-М", в том числе с применением тактического ядерного оружия. .

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Аналитики считают, что выступления Шойгу не содержат новых данных по белорусским учениям и являются частью информационной операции.

"Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США", – говорят в Институте.

ISW продолжает оценивать, что риск ядерной эскалации остается очень низким и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии боевых действий в Украине.

Также эксперты предполагают, что развернутое Россией ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, который там постоянно дислоцируется.

Не исключают и тот факт, что Кремль попытается заставить Минск к дальнейшей интеграции в Союзное государство, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 5-6 апреля.