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ISW объяснил, зачем Кремль снова лязгает ядерным оружием

5 апреля, 2023 среда
05:58
война с Россией

Аналитики считают, что Москва пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Запада для Украины перед контрнаступлением ВСУ

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Кремль продолжает пытаться использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Запада Украине перед планируемым контрнаступлением Украины", - говорится в отчете Института.

Так, 4 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ.

Отмечается, Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что у Беларуси есть ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М" и добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение работе с комплексами "Искандер-М", в том числе с применением тактического ядерного оружия. .

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Аналитики считают, что выступления Шойгу не содержат новых данных по белорусским учениям и являются частью информационной операции.

"Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США", – говорят в Институте.

ISW продолжает оценивать, что риск ядерной эскалации остается очень низким и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии боевых действий в Украине.

Также эксперты предполагают, что развернутое Россией ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, который там постоянно дислоцируется.

Не исключают и тот факт, что Кремль попытается заставить Минск к дальнейшей интеграции в Союзное государство, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 5-6 апреля.

  • 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
  • А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси является попыткой запугать Запад, но Альянс не будет подвергаться ядерному шантажу.
Россия
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