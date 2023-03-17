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ISW объяснил, почему Россия потеряет влияние в других постсоветских странах

17 мартa, 2023 пятница
05:50
Мир

Российская Федерация потеряет военное влияние в других постсоветских странах, ведь передислоцировала оттуда свои силы на войну против Украины

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Передислокация Россией элементов своих "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению", - говорится в сообщении.

16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке нового широкомасштабного наступления на Нагорный Карабах. Однако он сказал, что Армения должна будет обратиться в Совет безопасности ООН, если Россия не сможет поддерживать перемирие в регионе, которое было установлено договором от 9 ноября 2020 года.

"Российские "миротворческие силы" в Нагорном Карабахе, скорее всего, недостаточны. Ведь в марте 2022 года РФ передислоцировала подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - единственной специальной миротворческой бригады России - из Нагорного Карабаха в Украину", - отмечают аналитики.

В Институте напомнили, что в июне 2022 года в Генштабе ВСУ отчитались о том, что украинские воины нанесли серьезные потери 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде РФ, уничтожив около 800 и и ранив около 400 бойцов из 1 800 единиц находившегося в Украине личного состава бригады.

"Россия потеряет военное влияние в странах ОДКБ и Грузии, поскольку перебросила элементы постоянно дислоцированных российских сил со своих баз в Кыргызстане, оккупированной Абхазии и Южной Осетии и Таджикистане для войны против Украины", - отметили аналитики.

Ключевые выводы Института изучения войны

  • ФСБ, похоже, пытается проникнуть в российскую оборонно-промышленную базу способом, напоминающим работу КГБ с советской военно-промышленной базой.
  • Пригожин заявил, что получил запрос для прессы, изобличающий сговор во главе с Путиным и Патрушевым с целью "нейтрализовать" ПВК Вагнера
  • Западные информагентства подтвердили, что китайские компании продали военное оборудование и оборудование двойного назначения неустановленным российским субъектам. Эти продажи кажутся небольшими по масштабам, но могут снизить нагрузку на российскую оборонно-промышленную базу и обойти попытки Запада ограничить российский доступ к микрочипам
  • Президент Сирии Башар Асад использовал постановочное интервью российским пропагандистам для усиления информационных операций РФ
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава предоставит Украине четыре истребителя МиГ-29
  • Путин пытался заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий, вероятно, как часть усилий Кремля по подготовке россиян к затяжной войне
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово - Кременная
  • Оккупанты продолжали наступать в Бахмуте и его окрестностях, а также продолжали наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка – Донецк и в западной части Донецкой области
  • Российские источники утверждали, что украинские силы проводили локальные обстрелы в Запорожской области
  • Украинские источники сообщили, что российские войска усилили свое военно-морское присутствие в Черном море

Ранее Институт изучения войны писал, что по сравнению с предыдущими неделями общий темп российского наступления снизился – украинские войска имеют возможность возобновить инициативу на фронте.

Россия
Грузия
Армения
война с Россией
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