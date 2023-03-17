Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Передислокация Россией элементов своих "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению", - говорится в сообщении.

16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке нового широкомасштабного наступления на Нагорный Карабах. Однако он сказал, что Армения должна будет обратиться в Совет безопасности ООН, если Россия не сможет поддерживать перемирие в регионе, которое было установлено договором от 9 ноября 2020 года.

"Российские "миротворческие силы" в Нагорном Карабахе, скорее всего, недостаточны. Ведь в марте 2022 года РФ передислоцировала подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - единственной специальной миротворческой бригады России - из Нагорного Карабаха в Украину", - отмечают аналитики.

В Институте напомнили, что в июне 2022 года в Генштабе ВСУ отчитались о том, что украинские воины нанесли серьезные потери 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде РФ, уничтожив около 800 и и ранив около 400 бойцов из 1 800 единиц находившегося в Украине личного состава бригады.

"Россия потеряет военное влияние в странах ОДКБ и Грузии, поскольку перебросила элементы постоянно дислоцированных российских сил со своих баз в Кыргызстане, оккупированной Абхазии и Южной Осетии и Таджикистане для войны против Украины", - отметили аналитики.

Ключевые выводы Института изучения войны

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