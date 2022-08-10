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ISW объяснил, почему кремль не обвиняет Киев во взрывах в Крыму

10 августа, 2022 среда
05:33
война с Россией

В кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО

Об этом сообщает в отчете американский Институт исследования войны (ISW).

Так, министерство обороны России заявило, что несколько авиационных боеприпасов сдетонировали на складах авиабазы в Саках из-за неправильного пожарного протокола, отвергнув сообщение о том, что причиной взрывов стали украинские удары или диверсии на военном объекте.

"У кремля нет никаких мотивов обвинять Украину в нанесении ударов, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что уже показало украинское затопление "Москвы", - говорится в отчете Института.

Отмечается, что одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар.

Эксперты говорят, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для использования в наземных целях (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Другие ключевые выводы аналитиков

  • Российские войска вели наземные атаки к юго-востоку от Северска и вокруг Бахмута

  • Оккупанты совершили наземные атаки к северу от Донецка и юго-западнее Донецка вблизи границы Запорожской и Донецкой областей

  • Россия запустила спутник наблюдения для Ирана

  • Западные СМИ сообщили, что под Изюмом идет украинское контрнаступление, но украинский Генштаб в вечернем отчете полностью умолчал об этом районе

  • Российские источники предположили, что недавно сформированные добровольческие батальоны отвечают за большую часть Изюмского направления

  • Украинские чиновники заявили, что российские войска продолжали обстреливать артиллерийские системы из Запорожской атомной электростанции

  • Российские чиновники продолжают играть важную роль в подготовке фиктивных референдумов в оккупированных Россией регионах, несмотря на заявления кремля, что Россия не проводит референдумы

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.

Впоследствии советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал: "Все только начинается". The Wall Street Journal 9 августа написала, что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян. В свою очередь в вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.

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