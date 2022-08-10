ISW объяснил, почему кремль не обвиняет Киев во взрывах в Крыму

Об этом сообщает в отчете американский Институт исследования войны (ISW).

Так, министерство обороны России заявило, что несколько авиационных боеприпасов сдетонировали на складах авиабазы в Саках из-за неправильного пожарного протокола, отвергнув сообщение о том, что причиной взрывов стали украинские удары или диверсии на военном объекте.

"У кремля нет никаких мотивов обвинять Украину в нанесении ударов, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что уже показало украинское затопление "Москвы", - говорится в отчете Института.

Отмечается, что одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар.

Эксперты говорят, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для использования в наземных целях (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Другие ключевые выводы аналитиков

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9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.

Впоследствии советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал: "Все только начинается". The Wall Street Journal 9 августа написала, что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян. В свою очередь в вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.

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