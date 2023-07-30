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ISW объяснил, как в РФ меняется подход к освещению украинского контрнаступления

30 июля, 2023 воскресенье
06:20
Война с Россией

Сегменты провоенного ультранационалистического информационного пространства РФ, вероятно, объединяются вокруг попыток Кремля изобразить украинское контрнаступление как провал

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Отмечается, что для этого россияне все больше преувеличивают потери украинских военных, а российские наоборот скрывают.

Да, известные российские милблогеры все чаще неправдиво представляют украинские контрнаступательные операции как серию неудачных украинских штурмов по всей линии столкновения.

Эксперты ISW отмечают, что российские блоггеры широко распространили кадры от 29 июля, утверждая, что на них видно, как один российский танк якобы разгромил целую украинскую роту с бронетехникой недавно, но на самом деле кадры сняты 7 июня, и показывают они, как артиллерийские подразделения наносят удары по колонне ВСУ.

Российские источники ранее распространяли старые кадры, чтобы подтвердить заявления о том, что украинские силы понесут значительные потери в бронетехнике, а увеличение видеоматериалов 29 июля указывает на то, что в РФ источники намеренно усиливают старые кадры, чтобы поддержать версию Кремля.

Аналитики Института напомнили о том, что президент России Владимир Путин недавно заявил, что украинские войска потеряли 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области. Однако это заметно преувеличение потерь украинцев во время украинского контрнаступления.

Специалисты ISW считают, что Кремль, вероятно, меняет свою политику по освещению войны, чтобы умалять возможности успешного контрнаступления ВСУ и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий.

Российские военнослужащие продолжают заявлять о локальных прогрессах ВСУ, и некоторые проблемы с российскими оборонными операциями, но более широкое оперативное представление украинского контрнаступления в провоенном информационном пространстве РФ согласуется с вероятным изменением изображения контрнаступления Кремлем, отмечают аналитики.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

Украина
Россия
США
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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