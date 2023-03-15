Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что российские войска продолжают возводить оборону вдоль границ России с Украиной, чтобы прижать украинские войска к северным приграничным районам. А именно войска РФ продолжают строительство оборонительных сооружений в Курской и Брянской областях РФ.

Также враг держит войска в Белгородской области для проведения показательных акций, чтобы не допустить уход украинских сил на другие направления.

"Российские войска, возможно, строят оборонительные укрепления для поддержки информационной операции, изображающей украинские войска как прямую угрозу территории России", – говорят аналитики.

В Институте отметили, что захватчики также продолжили строительство укреплений в оккупированных районах Запорожской и Херсонской области. На снимках с привязкой, опубликованных 13 марта, видны российские блокпосты и оборонительные сооружения к югу от Токмака Запорожской области.

Ранее эксперты отмечали, что в РФ нарастает обеспокоенность по поводу возможного украинского контрнаступления на юге Украины, с чем связана обеспокоенность российского информационного пространства боевой мощью Украины.

ISW напоминает, что 14 марта вражеские войска нанесли удары северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово – Кременная. Кадры с геолокацией, опубликованные 14 марта, указывают на незначительное продвижение войск РФ в направлении Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового). Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, увольнение которого согласовали в Кабмине, сообщил, что российские силы на этом направлении теряют в рот (от 30 до 100 человек личного состава) в сутки, но не снижают количество атак.

Российские войска продолжают наступать в районе Бахмута Донецкой области. Кадры с геолокацией, опубликованные 13 марта, показывают, что враг продвигался по улице Садовой в южной части Бахмута.

Аналитики отмечают, что по данным российских источников, боевые действия все больше перемещаются в сторону западного Бахмута, также боевики ЧВК Вагнера пытаются выйти на линию Хромово – Богдановка в 5 км к западу от Бахмута.

Также 14 марта войска РФ продолжали наземные атаки в районе Авдеевки. Кадры с привязкой, опубликованные 13 марта, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Красногоровки (приблизительно в 9 км севернее Авдеевки). Российский блогер утверждал, что оккупанты продолжают наступление в Красногоровке и пытаются обойти Авдеевку.