ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"
Россияне развернули "резервную армию" для того, чтобы их подразделения из Луганщины передислоцировались на юг для "защиты" от продвигающегося вперед украинского контрнаступления.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Так, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, что российские военные развернули части вновь "резервной армии" (25-я общевойсковая армия), чтобы дать возможность подразделениям, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, передислоцироваться в сторону для "защиты" от украинского контрнаступления на юге Украины.
По его словам, "резервная армия" РФ была создана как "стратегический" резерв и без намерения, чтобы это формирование стало боеспособным к октябрю-ноябрю 2023 года.
В то же время, аналитики ISW считают, что 25-я общевойсковая армия вряд ли будет боеспособной, учитывая ее поспешное развертывание.
Сообщается, что 25-я армия будет состоять из 30 000 военнослужащих по контракту в двух мотострелковых дивизиях, а также по неопределенному количеству танковых и артиллерийских батальонов, хотя непонятно, какие элементы фактически сформированы на сегодняшний день.
По данным Института, российское командование, вероятно, рассматривает развертывание боеспособного формирования в Луганской области как допустимый риск, учитывая относительно меньший темп боевых действий на большей части линии фронта в Луганской области.
Недавняя боковая передислокация частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из района Кременная Луганской области в район Роботино на западе Запорожской области свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, рассматривает этот участок фронта относительно безопасный. Украинские силы совершают ограниченные наземные удары в Луганской области по сравнению с другими участками фронта.
Кроме того, аналитики отметили, что дополнительные российские боковые передислокации и немедленное выделение планируемых оперативных резервов свидетельствуют о том, что краткосрочные потребности в усилении препятствуют запланированным долгосрочным усилиям по восстановлению.
- 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил , что в России до конца июня создадут резервную армию - на сегодняшний день для нее уже поставлено 3 786 единиц техники.
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