ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, что российские военные развернули части вновь "резервной армии" (25-я общевойсковая армия), чтобы дать возможность подразделениям, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, передислоцироваться в сторону для "защиты" от украинского контрнаступления на юге Украины.

По его словам, "резервная армия" РФ была создана как "стратегический" резерв и без намерения, чтобы это формирование стало боеспособным к октябрю-ноябрю 2023 года.

В то же время, аналитики ISW считают, что 25-я общевойсковая армия вряд ли будет боеспособной, учитывая ее поспешное развертывание.

Сообщается, что 25-я армия будет состоять из 30 000 военнослужащих по контракту в двух мотострелковых дивизиях, а также по неопределенному количеству танковых и артиллерийских батальонов, хотя непонятно, какие элементы фактически сформированы на сегодняшний день.

По данным Института, российское командование, вероятно, рассматривает развертывание боеспособного формирования в Луганской области как допустимый риск, учитывая относительно меньший темп боевых действий на большей части линии фронта в Луганской области.

Недавняя боковая передислокация частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из района Кременная Луганской области в район Роботино на западе Запорожской области свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, рассматривает этот участок фронта относительно безопасный. Украинские силы совершают ограниченные наземные удары в Луганской области по сравнению с другими участками фронта.

Кроме того, аналитики отметили, что дополнительные российские боковые передислокации и немедленное выделение планируемых оперативных резервов свидетельствуют о том, что краткосрочные потребности в усилении препятствуют запланированным долгосрочным усилиям по восстановлению.