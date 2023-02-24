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ISW объяснил, для чего Кремль создает условия для провокаций на границе Черниговщины и в Молдове

24 февраля, 2023 пятница
06:19
война с Россией

Американские аналитики предполагают, что Кремль создает условия для проведения операций под чужими флагами на международной границе Черниговской области и в Молдове

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Похоже, что Кремль создает условия для проведения операций под чужими флагами на международной границе Черниговской области и в Молдове накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

23 февраля Оперативное командование "Север" проинформировало, что разведка уже зафиксировала, как колонны с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, похожую на украинскую, продвигаются в районы границы Черниговской области.

В ОК "Север" объяснили, что цель этих операций под фальшивым флагом - попытка обвинить войска Украины в нарушении территориальной целостности неопределенной страны, имея в виду, скорее всего, Беларусь, говорят аналитики.

"Возможно, Кремль готовит атаки под фальшивым флагом, чтобы втянуть Беларусь в войну (напомним заявление Лукашенко от 16 февраля о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины). Министерство обороны Беларуси также заявило 21 февраля, что белорусские войска наблюдали за выращиванием украинских сил у своих границ", - говорят в Институте.

ISW продолжает считать, что белорусское или российское нападение на северные регионы Украины маловероятно, но Россия стремится заставить Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева.

"Такая операция под чужим флагом может также преследовать цель зафиксировать украинские силы на северной границе, чтобы ослабить украинскую оборону на востоке Украины и подготовку к контрнаступательным операциям", - считают эксперты.

ISW утверждает, что Москва также создает информационные условия для проведения операции под фальшивым флагом в оккупированном Приднестровье.

Напоминается, что 23 февраля минобороны РФ распространило заявление о том, что украинские войска в ближайшее время якобы планируют осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья. В России убеждали, что украинские силы переоденутся как российские военные и устроят якобы наступление на Приднестровье. В свою очередь правительство Молдовы опровергло обвинения.

"Министерство обороны РФ, вероятно, стремилось поднять этот ложный нарратив, чтобы извратить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы о том, что Кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориальной целостности Украины" , – добавили аналитики.

Украина
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военные силы Украины
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