Враг вел безуспешные наступательные действия на 4 направлениях, хотел восстановить утраченное положение у Урожайного и Новодаровки
ISW объяснил, чем важен прорыв обороны РФ в районе Роботино в Запорожье
Контрнаступление украинских войск вблизи Роботино и Урожайного на южном направлении, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонных рубежей.
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