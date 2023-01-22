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ISW: Оборона Бахмута является стратегически обоснованной, несмотря на ее цену для Украины

22 января, 2023 воскресенье
09:00
война с Россией

Аналитики Института изучения войны утверждают, что сложная оборона Бахмута является целесообразным проявлением тактики ВСУ, предполагающей работу на истощение врага

Об этом говорится в отчете экспертов Института изучения войны (ISW).

Специалисты утверждают, что оборона Бахмута стратегически обоснована, несмотря на цену, которую платит Украина. Если бы россияне легко взяли город, то потери были бы больше.

"Сам Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска заняли его относительно быстро и без особых затрат, это заставило Киев поспешно строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности", - отметили в ISW.

В тексте также отмечают, что украинские военные уже использовали подобную модель ведения боя.

"В начале лета 2022 года российские войска на протяжении нескольких месяцев пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске. Россияне захватили Лисичанск только после организованного ухода украинских войск из этого района. Однако захват Лисичанской и административной границы Луганской области быстро оказался оперативно незначительным. а конечным результатом украинской обороны этого региона стало вынужденное завершение российского наступления в Луганской области, что привело к общей стагнации российских наступательных операций на Донбассе летом и осенью 2022 года".

По мнению аналитиков, оборона Бахмута Силами обороны, вероятно, даст подобный результат: россияне опрокидывают в район личный состав и технику с мая 2022 года, и по сей день не добились никаких значительных успехов.

"ISW не изменил своей оценки, что российское наступление на Бахмут может быть кульминационным, однако украинские силы сдерживают российские войска и технику в городе, таким образом препятствуя возможности России продолжать наступление в других частях театра боевых действий".

  • Напомним, по оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои, однако у россиян нет полного контроля над ни одним из этих населенных пунктов.
  • Служба внешней разведки Германии выразила обеспокоенность "значительными потерями" Вооруженных сил Украины в боях за Бахмут Донецкой области.
  • Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан отметил , что у Бахмута враг забрасывает своими телами позиции ВСУ.
  • Позже военных эксперт Сергей Згурец писал для Эспрессо, что "Соледарь и Бахмут выполняют миссию максимального уничтожения врага. Генштаб оценивает тот баланс, когда нужно отходить и есть ли потребность в этом или линия обороны позволяет максимально наносить ущерб противнику".

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военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
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