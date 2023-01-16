Об этом считают в Институте изучения войны.

Аналитики предполагают, что "решительные стратегические действия России" в 2023 году могут проявляться в нескольких возможных вариантах, не взаимоисключающих.

1 сценарий – большое наступление россиян в районе Луганщины

Российские силы могут попытаться провести большое наступление в районе Луганской области. Аналитики отмечают, что полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальными военными целями Кремля и входит в наиболее достижимые (хотя и очень сложные) задачи России, учитывая, что с логистической точки зрения Донецкая и Луганская области "являются территориями, которые РФ легче всего захватить".

Российские войска с 2022 года опрокидывают дополнительные силы в Луганскую область и проводят другие важные мероприятия, которые могут поддержать наступательную операцию в этой области, говорят в Институте.

В то же время, ISW продолжает оценивать, что российские войска вряд ли проведут наступление на Юге Украины в Херсонской или Запорожской областях. Река Днепр разделяет линию фронта в Херсонской области и является серьезным препятствием для маневра.

Российские эшелонированные полевые укрепления в Херсонской области и большие минные работы в Запорожской области указывают на то, что российские силы отдают приоритет оборонным операциям в обеих областях, говорится в публикации.

2 сценарий – российская оборонная операция по разгрому и использованию украинского контрнаступления

В конце 2022 года РФ перебросила значительные воинские части с южного (Херсонского) направления в Луганскую область и создала полевые укрепления в Луганской области, а также в российских Белгородской и Курской областях.

Эксперты видят много признаков того, что украинские силы стремятся провести контрнаступление в 2023 году, что не секрет. В свою очередь Россия стремится обезопасить оккупированные территории на Донбассе и избежать еще одного значительного поражения, такого как разгром в Харьковской области или уход из Херсона.

"Это были как важные события, взорвавшие боевой дух россиян, так и восприятие способности войск РФ обеспечить достижение своих больших целей по поводу, как рассказывает Кремль, полной "демилитаризации и денацификации" Украины", - говорится в сообщении.

По оценкам ISW, российские силы могут попытаться успешно отразить контрнаступление ВСУ и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных сил украинской армии. Если РФ добьется успеха в таких действиях, это может потом позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы, отмечают аналитики.

Вместе с тем аналитики не исключают применения Россией и первого, и второго сценариев.

"Российские войска могут готовиться к крупной наступательной операции или, наоборот, к более масштабным дезорганизационным атакам без проведения общей наступательной операции", – отмечают эксперты.

Оценка вероятности повторного наступления из Беларуси

В Институте считают, что самый опасный план действий российского наступления на Север Украины остается маловероятным. Однако Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси в период, предшествующий запланированному обучению (которые, возможно, могут поддержать боевую операцию) в сентябре 2023 года.

По оценкам аналитиков, Кремль, вероятно, направит дополнительные силы Беларуси в рамках учений "Запад-2023" и "Щит Союза-2023", которые, как ожидается, состоятся в сентябре 2023 года.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Россия в ближайшие полгода будет пытаться перехватить инициативу в войне в Украине и положить конец контрнаступательным успехам ВСУ.

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