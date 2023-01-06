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ISW назвал цели, которые преследует Путин, заявляя о "перемирии" на Рождество

6 января, 2023 пятница
06:50
война с Россией

Аналитики Института изучения войны считают, что объявлением "рождественского перемирия" президент России Владимир Путин стремится повредить репутацию Украины и перехватить инициативу на фронте

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, режим прекращения огня с 12.00 6 января до 24.00 7 января, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, является информационной операцией. Путин стремится обеспечить 36-часовую паузу для российских войск, чтобы предоставить им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта.

"Такая пауза принесла бы непропорциональную пользу российским войскам и лишила Украину инициативы. Путин не может обоснованно ожидать, что Украина выполнит условия этого внезапно объявленного перемирия, и, возможно, призвал к прекращению огня, чтобы выставить Украину несговорчивой и не желающей делать необходимые шаги навстречу переговорам. Это намеренная информационная тактика, которую Россия уже использовала раньше", - написали в отчете ISW.

Специалисты подчеркнули, что для введения режима прекращения огня нужно время на его организацию: "14 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует прекращать огонь на Рождество, поэтому внезапное заявление Путина 5 января было неожиданностью".

Аналитики добавляют: если бы президент РФ серьезно относился к религиозно мотивированному прекращению огня, у него было достаточно времени, чтобы подготовиться.

"Обоснование Путиным прекращения огня религиозными основаниями дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая представляет Украину как подавляющую религиозные группы. Также она позиционирует Путина как настоящего защитника христианской веры. Как уже ранее отмечал ISW, Кремль использует дискуссии о православном христианстве, чтобы обвинить Киев в подавлении религиозных свобод в Украине, – утверждают авторы в ISW. – Эти меры не являются попытками подавить религиозные свободы в Украине, а скорее направлены против явно прокремлевских элементов Русской православной церкви, которые материально, политически и духовно поддерживают российскую агрессию против Украины ".

Отмечается, что предложение о прекращении огня также поддерживает российские информационные операции о ведении Россией "священной войны против аморального украинского общества и его светских западных надзирателей".

В частности, утверждается, что Путин не изменил своих максималистских планов в войне против Украины: в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января президент РФ подчеркнул: "Москва остается открытой для переговоров с Киевом, если такие переговоры учитывают новые территориальные реалии".

Одновременно провоенные блоггеры в российском информационном пространстве отреагировали на "прекращение огня" резким недовольством.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине. Эспрессо проинформировало , как на это отреагировали в Украине.

  • В США и Германии отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество: и там, и там считают , что Путину просто нужна передышка

  • Владимир Зеленский высказался по поводу предложения рождественского перемирия от Путина, призвав граждан России обрести смелость "хотя бы на 36 часов во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле".

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