ISW назвал недостаток плана РФ по размещению пункта базирования флота на оккупированной территории Грузии

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

В ISW напомнили, что "президент" оккупационной российской администрации Аслан Бжания объявил 5 октября, что подписал соглашение с российскими властями о строительстве постоянной российской военно-морской базы вблизи оккупированного Очамчира в Абхазии.

В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать якобы постоянную базу в Абхазии.

"Общедоступные спутниковые изображения показывают, что существующая портовая инфраструктура вблизи оккупированного Очамчира ограничена, а окружающая береговая линия состоит из песчаных пляжей – местности, которая в основном не подходит для строительства военно-морской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

По словам аналитиков, существующий порт непригоден для того, чтобы стать основной базой Черноморского флота РФ, но российские оккупанты могли бы расширить существующую военно-морскую инфраструктуру и использовать порт Очамчир как вспомогательную базу в будущем.