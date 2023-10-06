ISW назвал недостаток плана РФ по размещению пункта базирования флота на оккупированной территории Грузии
По анализу спутниковых изображений ISW считает, что Россия, по всей вероятности, построит постоянную военно-морскую базу в оккупированной Абхазии, однако она будет небольшой
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
В ISW напомнили, что "президент" оккупационной российской администрации Аслан Бжания объявил 5 октября, что подписал соглашение с российскими властями о строительстве постоянной российской военно-морской базы вблизи оккупированного Очамчира в Абхазии.
В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать якобы постоянную базу в Абхазии.
"Общедоступные спутниковые изображения показывают, что существующая портовая инфраструктура вблизи оккупированного Очамчира ограничена, а окружающая береговая линия состоит из песчаных пляжей – местности, которая в основном не подходит для строительства военно-морской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
По словам аналитиков, существующий порт непригоден для того, чтобы стать основной базой Черноморского флота РФ, но российские оккупанты могли бы расширить существующую военно-морскую инфраструктуру и использовать порт Очамчир как вспомогательную базу в будущем.
- Напомним, что 5 октября стало известно , что на побережье Черного моря в Абхазии (оккупированная территория Грузии) должен появиться новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Тбилиси выразило глубокую обеспокоенность.
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