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ISW назвал направления, на которых удалось продвинуться Силам обороны

10 сентября, 2023 воскресенье
07:54
Война с Россией

За сутки 9 сентября украинские военные в рамках контрнаступления продвигались вперед в Донецкой и Запорожской областях. Вооруженные Силы преуспели к югу от Клещиевки

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские силы провели подтвержденные продвижения в районе границы Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области. Кроме того, там заявили о продвижении Сил обороны Украины к югу от Бахмута.

Геолокационные данные за 9 сентября свидетельствуют о том, что украинские защитники продвинулись северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, где, как сообщают россияне, в последние дни активизировались боевые действия.

Также Вооруженные Силы продвинулись к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) в западной части Запорожской области.

Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны добились неустановленных успехов к югу от Работино (10 км к югу от Орехова).

Связанный с Кремлем российский так называемый военкор заявил, что украинские силы заставили российские войска отойти от Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута), а другой блогер заявил, что Андреевка теперь является спорной серой зоной.

В то же время украинские официальные лица сообщили, что украинские войска также добились неустановленных успехов к югу от Клещиевки.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокрые Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Работино на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех на направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

8 сентября в ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового в Запорожье. В тот же день стало известно , что украинские защитники имеют успех в районе южнее Работино.

Украина
Россия
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Контрнаступление ЗСУ
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