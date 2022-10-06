ISW назвал, на кого Путин планирует повесить провал на войне в Украине
Президент РФ Владимир Путин пока воздерживается от увольнения министра обороны Сергея Шойгу, но пытается переложить вину за поражение в войне на него. Путин ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
По словам экспертов, нарастающая критика частичной мобилизации и провалов на фронте заставляют Путина винить министра обороны Сергея Шойгу.
Так, своим указом глава кремля отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что минобороны не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу по спискам, не подлежащим мобилизации, требуя внести коррективы.
Аналитики отмечают: Путин, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину из-за неудачи вторжения в Украину.
Президент РФ будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, в первую очередь среди силовиков, говорят в Институте.
"Замена Шойгу должна будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности", - говорится в сообщении.
Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блоггеров и силовиков, таких как создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.
В то же время власти РФ задержали менеджера нескольких провоенных telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.
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