ISW назвал, на кого Путин планирует повесить провал на войне в Украине

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам экспертов, нарастающая критика частичной мобилизации и провалов на фронте заставляют Путина винить министра обороны Сергея Шойгу.

Так, своим указом глава кремля отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что минобороны не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу по спискам, не подлежащим мобилизации, требуя внести коррективы.

Аналитики отмечают: Путин, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину из-за неудачи вторжения в Украину.

Президент РФ будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, в первую очередь среди силовиков, говорят в Институте.

"Замена Шойгу должна будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности", - говорится в сообщении.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блоггеров и силовиков, таких как создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.

В то же время власти РФ задержали менеджера нескольких провоенных telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb