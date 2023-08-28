ISW: Минобороны РФ, вероятно, больше заинтересовано в расформировании ЧВК Вагнера, чем Путин

Об этом говорится в отчете ISW.

Бывший журналист-расследователь российской службы ВВС Андрей Захаров, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что Путин разрешил Пригожину продолжать операции ЧВК Вагнера на Ближнем Востоке и Африке, но приказал ему не вмешиваться в Украину или Россию во время одной из двух их встреч после вооруженного мятежа Пригожина 24 июня.

Также Захаров добавил, что минобороны России, с другой стороны, активизировало усилия для "задушения" Вагнера в Сирии и Африке, а Пригожин вместе с руководством Вагнера прилетел в Москву, чтобы попытаться решить этот вопрос перед его убийством.

Захаров отметил, что судьба "империи Пригожина" - включая его военные контракты и контракты на добычу нефти, газа и золота - на Ближнем Востоке и в Африке неясна. Также он добавил, что третья сторона, возможно, другая российская силовая структура должна принять зарубежные активы Вагнера, а не поручать это МО России, чтобы предотвратить напряжение и уничтожение этих активов.

Российский источник также утверждал, что МО РФ, возможно, спешило с расформированием ЧВК Вагнера, потому что Кремль еще не решил его судьбу и, потому что МО РФ хотело быть первой организацией, которая возьмет на себя контроль над остатками ЧВК Вагнера.

ISW не может самостоятельно подтвердить правдивость этих сообщений, но если они соответствуют действительности, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска ЧВК Вагнера, а передал эту ответственность министерству обороны России. Однако всплеск этих сообщений в российских сообществах "военкоров" и оппозиционеров может также являться попыткой отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска ЧВК Вагнера.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин.

Есть несколько версий об авиатроще:

1) самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса С-300;

2) сбили с ПВО;

3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Специалисты в рамках расследования крушения самолета в Тверской области РФ 27 августа завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз. Исследование в частности подтвердило гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина .

Также 27 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин приказал наемникам ЧВК Вагнера подписать присягу на верность РФ после авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .