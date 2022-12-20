Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин и Лукашенко воздержались от публичных обсуждений российского вторжения в Украину, оба лидера отметили, что "Беларусь все еще сталкивается с западной угрозой".

Путин заявил, что может рассмотреть возможность обучения белорусских экипажей боевой авиации применению "боеприпасов со специальными боеголовками" из-за "обострения ситуации" на внешних границах Союзного государства.

"Раньше ISW оценивало, что Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. Лукашенко также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада", - отмечают аналитики.

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что Россия поставит комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер", а Путин сказал, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, предотвратил усилия президента России Владимира Путина заставить Беларусь пойти на дальнейшие российско-белорусские интеграционные уступки во время встречи в Минске 19 декабря", – предполагают эксперты.

Поэтому ISW продолжает оценивать, что участие Беларуси в войне Путина против Украины остается маловероятным.

"Тот факт, что Путин, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убедив Лукашенко скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку. Лукашенко, скорее всего, скорректировал бы свою риторику, чтобы дать своему народу какое-то правдоподобное объяснение того, почему он вдруг отвернулся от фиктивной угрозы вторжения НАТО, которую он сфабриковал, чтобы присоединиться к путинскому катастрофическому вторжению в Украину", – говорится в отчете.

Кремль также пытался скрыть вероятные исходные намерения Путина заставить Лукашенко пойти на дальнейшие уступки по интеграции с Российской Федерацией. В частности, Путин заявил, что "Россия не заинтересована никого поглощать", если речь идет о Беларуси. Это заявление было сделано после того, как Лукашенко снова заявил о независимости и полном суверенитете Беларуси 16 декабря, и выглядит как защитная реакция на комментарии Лукашенко.

Так, спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Путин не ездил в Беларусь, чтобы убедить Лукашенко вступить в войну, добавив, что "такие спекуляции безосновательны и глупы".

"Песков решительно отрицал намерение Путина вторгнуться в Украину за несколько дней до начала наступления. Безусловно, это возражение является попыткой скрыть отчаянное желание Путина втянуть Лукашенко в войну и очевидную неудачу – опять же – сделать это", – добавляют в Институте.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко 19 декабря. А аналитики ISW определили, к чему Путин склонит Лукашенко во время визита.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Говорили, в частности, о ситуации в Беларуси и возможной угрозе наступления.

В свою очередь американские аналитики оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины после встречи Лукашенко и Путина.

19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

После этого в Вашингтоне заявили, что и дальше будут следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, и если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb