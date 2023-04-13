Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ISW: Кремлевская кампания русификации вредит России

ISW: Кремлевская кампания русификации вредит России

13 апреля, 2023 четверг
06:09
Мир

Кампания русификации, которую Кремль проводит как внутренне, так и пытается проводить на временно оккупированных территориях Украины, наносит вред самой Российской Федерации

Об этом отчитывается Институт изучения войны.

Кремлевская кампания русификации в Украине приносит вред самой России, усиливая пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России, считают эксперты.

"Идеологии, лежащие в основе этой русификации, формируют риторический скелет провоенного информационного пространства, часто отражающий свой милитаризм со стойким российским национализмом и сильной ксенофобией, направленной как на Украину и украинскую идентичность, так и на внутренние меньшинства в самой России", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что война против Украины дала возможность наиболее агрессивным медиа консолидировать свою идеологию и проектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, "пронзая российское внутреннее пространство на долгие годы".

Также российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "в качестве мишеней" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "переводит военное бремя русификации в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его мишенями внутри страны".

ISW считает, что редкие случаи ксенофобии и расизма в РФ иллюстрируют суть внутренней русификации.

Эксперты напомнили, как глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал военное руководство целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку у этих мигрантов "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла".

Также в Институте обращают внимание на то, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости".

Российские военные блоггеры отреагировали на распространенные кадры, на которых российский солдат казнит украинского военнопленного. В частности, телеграмм-канал, связанный с Вагнером, попытался оправдать отрезание головы, утверждая, что обе стороны прибегают к жестоким действиям.

"Постоянное использование российскими войсками подобной насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину в рядах российских военных", – добавили военные аналитики.

  • Войска РФ провели ограниченные наземные атаки вблизи Кременной
  • Также они продолжили наземные атаки в Бахмуте, вокруг него, а также вдоль линии Авдеевка – Донецк
  • Кроме того, захватчики продолжают строить оборонительные сооружения в оккупированной Запорожской области и Крыму
  • Российские чиновники продолжают продвигать закон, направленный на повышение эффективности вручения повесток и борьбу с уклонителями от призыва в армию
  • Центр национального сопротивления обнародовал отчет, в котором подробно описываются масштабы незаконной депортации украинских детей из Донбасса в Российскую Федерацию

Ранее оккупанты сменили "Киевскую Русь" на "Русь" в учебниках истории для детей с временно оккупированных территорий. А министр образования РФ Сергей Кравцов заявлял о создании школьного учебника по истории, в который будет включена информация о войне против Украины. В свою очередь также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне планируют преподавать украинский язык по "специальному учебнику", цель которого - формировать у детей "традиционные российские ценности".

Россия
война с Россией
Читайте также:
ООН
12 апреля, 2023 среда
"Ошеломлены жестокими видео": Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и генсек СЕ отреагировали на казнь военного
білоруські військові
12 апреля, 2023 среда
Беларусь призвала объявить перемирие в Украине и начать переговоры
Автор
12 апреля, 2023 среда
Видео казни – пример того, что было бы, если бы рашистов не остановила Украина
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.07
  • EUR
    Покупка 40.33
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 апреля
06:30
Анонс
Лига конференций: расписание матчей и трансляций четвертьфинала
05:43
Путин лично разрешил арест журналиста WSJ Гершковича, - Bloomberg
05:30
Анонс
Лига Европы: расписание матчей и трансляций четвертьфинала
05:21
танк Аbrams M1
Польша до конца года получит 116 танков Abrams
04:30
Лига чемпионов: результаты всех матчей 12 апреля
03:35
На деоккупированной Луганщине правоохранители обнаружили российский тайник оружия и боеприпасов
02:59
Украинские морпехи ликвидировали за день 15 россиян
02:29
Россияне похищают документы пенсионеров с временно оккупированных территорий
02:03
Антониу Гутерреш
"В жасе": у генсека ООН Гутерреша прокомментировали жестокую казнь российскими оккупантами пленного
01:56
На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены АЗС и частные домохозяйства
01:19
Элина Свитолина
Свитолина одержала первую победу по окончании декрета
00:52
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 апреля
00:38
Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США
00:33
Лига чемпионов: "Милан" обыграл "Наполи" в драматическом матче на "Сан Сиро"
00:18
"Челси" без Мудрика проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов
2023, среда
12 апреля
23:57
Китай 16-18 апреля планирует закрыть воздушное пространство к северу от Тайваня, - Reuters
23:36
Жерара Депардье обвинили в притязаниях 13 женщин, - Mediapart
22:59
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Казнь украинского пленного и ядерный шантаж Путина. Колонка Сергея Згурца
22:51
"Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора": Зеленский выступил перед участниками "финансового Рамштайна"
22:24
G7 в мае может ввести санкции против алмазов российской компании АЛРОСА, - The Economic Times
21:54
Обновлено
Всемирный банк выделил Украине $200 млн на восстановление энергетики
21:53
В селе на Херсонщине, которое больше всего обстреливает РФ, остаются 14 детей: родители отказывают в эвакуации
21:28
Украина в ООН: председательство РФ в Совбезе на фоне жестокой казни военнопленного выглядит крайне цинично
21:14
"Подкаст терапия" больше никогда не выйдет, - соведущий Спартака Субботы актер Янович объявил о закрытии проекта
21:00
Обзор
Зеленский призвал мировых лидеров к реакции из-за видео жестокой казни военного, Россия саботирует работу зернового коридора, а ВСУ ждут западных боеприпасов. Мировые СМИ об Украине 12 апреля
20:51
Соратник Путина, призывавший бомбить Украину: в России в 47 лет умер писатель-пропагандист Багиров
20:40
ФСБ
Российская ФСБ в Эстонии систематически пытается вербовать украинских беженцев, - полиция безопасности
20:30
Обзор
Победные новости 413-го дня войны: испанские "леопарды", британские санкции и рекордный оборонный бюджет
20:20
Вышел трейлер минисериала "Континенталь: из мира Джона Вика"
20:14
С Донетчины в другие регионы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ выехали более миллиона жителей
20:12
Эксклюзив
Оккупанты могут готовиться к форсированию Днепра, минуя берег реки, - экс-заммэра Херсона Головня
20:09
OPINION
Метафоры Страстной недели
19:57
Обновлено
Вице-премьер Хуснуллин, Юнармия и бизнес, связанный с Усмановым: минфин США объявил новые санкции против РФ
19:47
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок 13 апреля посетит Китай
19:40
Харьков
В Харьков возвращается MusicFest: детали
19:31
Обновлено
На Херсонщине на мине подорвалось авто: один человек погиб, еще один тяжело травмирован
19:20
Беларусь призвала объявить перемирие в Украине и начать переговоры
19:19
Европейская Солидарность
Порошенко и депутаты "ЕС" требуют созвать внеочередное заседание Рады, чтобы разблокировать 30 тыс. грн для военных
19:16
Обновлено
Шмігаль прибыл в Вашингтон: встретится с чиновниками США и мировыми фининституциями
18:58
Андрей Коболев
ВАКС отказал НАБУ в продлении сроков досудебного расследования по Коболеву
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV