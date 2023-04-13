Об этом отчитывается Институт изучения войны.

Кремлевская кампания русификации в Украине приносит вред самой России, усиливая пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России, считают эксперты.

"Идеологии, лежащие в основе этой русификации, формируют риторический скелет провоенного информационного пространства, часто отражающий свой милитаризм со стойким российским национализмом и сильной ксенофобией, направленной как на Украину и украинскую идентичность, так и на внутренние меньшинства в самой России", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что война против Украины дала возможность наиболее агрессивным медиа консолидировать свою идеологию и проектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, "пронзая российское внутреннее пространство на долгие годы".

Также российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "в качестве мишеней" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "переводит военное бремя русификации в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его мишенями внутри страны".

ISW считает, что редкие случаи ксенофобии и расизма в РФ иллюстрируют суть внутренней русификации.

Эксперты напомнили, как глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал военное руководство целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку у этих мигрантов "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла".

Также в Институте обращают внимание на то, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости".

Российские военные блоггеры отреагировали на распространенные кадры, на которых российский солдат казнит украинского военнопленного. В частности, телеграмм-канал, связанный с Вагнером, попытался оправдать отрезание головы, утверждая, что обе стороны прибегают к жестоким действиям.

"Постоянное использование российскими войсками подобной насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину в рядах российских военных", – добавили военные аналитики.

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