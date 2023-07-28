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ISW: Кремль пытается представить контрнаступление Украины неудачным

28 июля, 2023 пятница
06:37
Война с Россией

Кремль и российские пропагандисты активизировали усилия, чтобы представить контрнаступление Вооруженных Сил Украины как неудачное

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Российский диктатор Владимир Путин заявил 27 июля, что за последние дни российские войска уничтожили 39 единиц бронетехники из 50, которые ВСУ использовали для интенсивных штурмов в Запорожском направлении. Он также утверждал, что армия РФ уничтожила 60% украинского личного состава, совершавшего эти штурмы, а также 40% украинских пилотов боевой авиации в этом районе.

Эксперты отметили, что Путин ранее говорил, что российские военные уничтожили невероятное количество техники во время украинских контрнаступательных операций, хотя его цифры по атакам Украины в последние дни указывают на то, что он преувеличивает вероятные украинские потери.

Российские военкоры также утверждают, что вражеские силы уничтожили десятки единиц украинской бронетехники и празднуют якобы потери как доказательство того, что украинское контрнаступление пробуксовывает.

"Освещение Кремлем и российским информационным пространством украинского контрнаступления заметно нарушает инструкцию Кремля, предписывающую российским СМИ не преуменьшать потенциал успешных украинских контрнаступательных операций. Усиленное изображение украинского контрнаступления как неудачной операции свидетельствует о том, что политика Кремля по поводу освещения войны направлена на усиление усилий по продвижению себя как эффективного руководителя военных действий", – считают в Институте.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Роботиного Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, перебрасывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) говорили, что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал, что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

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