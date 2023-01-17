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ISW: Конфликт между Пригожиным и минобороной РФ усилился

17 января, 2023 вторник
06:27
война с Россией Евгений Пригожин

В Кремле продолжают публично отрицать заявления основателя и куратора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что только вагнеровцы принимали участие в захвате Соледара. На что Пригожин пытается подорвать доверие к российскому минобороны

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Кремль продолжает публично оспаривать заявления финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что войска Вагнера несут исключительную ответственность за захват Соледара Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент России Владимир Путин приписал успех на передовой министерству обороны. Заявление Путина транслировалось в прямом эфире на государственном телевидении и, вероятно, было преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что ранее глава Кремля воздерживался от комментариев о тактических успехах в Украине.

Аналитики считают, что возможно Путин также стремился продемонстрировать, что он сохраняет контроль за традиционными российскими СМИ, тогда как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях.

В свою очередь минобороны России также продолжало сообщать о том, что штурмовые отряды Южного военного округа и воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции вокруг Бахмута, и, вероятно, намеренно исключило упоминание сил Вагнера в своем ежедневном брифинге.

В Институте напомнили, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно обвинил Пригожина в умышленном разоблачении конфликта между минобороны России и вагнеровцами в российском информационном пространстве.

Песков попытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и минобороны России, заявив 16 января, что эти сообщения являются "продуктами информационных манипуляций". Но добавил, что хотя большинство таких манипуляций происходит от "врагов России", Кремль "имеет друзей, которые тоже ведут себя аналогичным образом".

Эксперты считают, что заявление Пескова могло быть негласно адресовано Пригожину, чья критика минобороны России становится все более дерзкой.

Однако, по утверждениям ISW, Пригожин "продолжает пытаться подорвать доверие к российскому МО и путинским актерам".

Он заявил, что у него нет оснований не доверять Пескову. Основатель ЧВК Вагнера продолжил свою тактику использования заведомо расплывчатых сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, добавляют аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война находится в решающей фазе, но это не означает, что российские силы планируют привлечь все ресурсы.
  • Известный блоггер возродил дискуссии о намерении Кремля вернуть к власти в Украине близкого союзника Путина Виктора Медведчука
  • Назначение начальника российского генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова командующим военными действиями российских войск в Украине, в частности, не вызвало значительную волну критики в дискурсе российских националистических блогеров
  • Российские силы продолжали наносить локальные удары по возвращению утраченных позиций в районе Сватового и на Купянском направлении, тогда как украинские силы продолжали наступательные операции в районе Кременной.
  • Российские силы достигли дополнительных территориальных успехов к северу от Бахмута и, возможно, усиливают атаки к югу от города
  • Российские силы продолжали наземные атаки в районе Авдеевки и Донецка
  • Российские силы продолжали усилия по накоплению живой силы на левобережье Херсонской области и разработке новых логистических маршрутов между Россией и Югом Украины
  • Низкая дисциплина в русских войсках по-прежнему представляет прямую опасность для русских солдат и ограничивает эффективность сил

Ранее в Институте изучения войны говорили, что Пригожин использовал сообщения о ситуации в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей частной компании как эффективной боевой силы. Позже, что Путин назначил Герасимова командующим оккупационных войск в Украине, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков. В дальнейшем отмечали, что Пригожин пытался пропагандировать роль ЧВК Вагнера в захвате Соледара, чтобы увеличить свой авторитет.

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