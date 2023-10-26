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Главная Мир ІSW: Кадыров не может удержать баланс между Кремлем и Чечней одновременно

ІSW: Кадыров не может удержать баланс между Кремлем и Чечней одновременно

26 октября, 2023 четверг
06:21
Мир Рамзан Кадыров

Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову все труднее балансировать поддержку между Кремлем и чеченскими мусульманскими избирателями

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что во вторник, 24 октября, Кадыров выступил с непоследовательными и потенциально подстрекающими религиозными сообщениями внутри страны. По словам аналитиков, во время речи он намекал на то, что он пытается соединить свою поддержку президента РФ Владимира Путина, регулярно выдававшего себя за подлинного защитника православной веры, и собственную персону Кадырова, как убежденного представителя исламских ценностей Чечни.

Сообщается, что сын Кадырова Адам недавно вызвал серьезное возмущение в России после того, как Рамзан прорекламировал кадры, на которых сын бьет задержанного, обвиненного в сожжении Корана. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов наградили Адама Кадырова за развитие "межэтнического и межрегионального единства" и укрепление традиционных исламских ценностей.

"Вероятно, Кадыров пытался уравновесить потенциально подстрекающие последствия публичной поддержки насилия своего сына, объявив об открытии православной церкви в Чечне вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым 25 октября", - говорится в сообщении.

После этого Кадыров объявил о создании в Чечне добровольческого батальона "Шейх Мансур". Это заявление также вызвало возмущение российских ультранационалистов, поскольку "Шейх Мансур" – название добровольческого батальона, состоящего из чеченских и ичкерийских добровольцев, воюющих за Украину. Сам же Шейх Мансур был чеченским бойцом 16 века, выступавшим против русского имперского правления.

В Институте предполагают, что Кадыров и дальше будет продолжать вызывать гнев российских ультранационалистов своими постоянными усилиями обратиться к своим основным мусульманским электоратам.

  • Недавно Кадыров предложил свой сценарий президентских выборов в России: по его мнению, их отменят до окончания так называемой СВО или провести их с одним кандидатом - Владимиром Путиным.
Россия
Владимир Путин
Чечня
Война с Россией
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