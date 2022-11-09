ISW: Иран стремится показать углубление сотрудничества с РФ

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, иранское государственное информационное агентство Nour сообщило, что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, предположительно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет России.

Агентство рассказало о приезде Патрушева в англоязычном твите, заявив, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригласил Патрушева и отметил, что Патрушев также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для обсуждения российско-иранского сотрудничества.

Эксперты Института считают, что такими сообщениями Иран пытается обратить внимание международной аудитории на углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также неявно подчеркнуть, что российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.

Также Кремль продолжает усилия по тайному приобретению боеприпасов для использования в Украине с целью смягчения последствий международных санкций и пополнения истощаемых российских запасов боеприпасов.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны. В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. В МИД Украины сказали: "Последствия будут масштабнее выгоды".

В Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой, используя таким образом ее зависимость.

6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил, что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.

7 ноября в ГУР МО сказали, что украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

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