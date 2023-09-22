ISW: Бронетехника ВСУ действует уже по последней линии обороны РФ на Запорожье
Украинская бронетехника уже действует по последней линии российской обороны, через которую сейчас проникают украинские силы на западе Запорожской области
Об этом пишет Институт изучения войны.
На геолокационных кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и так называемых зубов дракона, являющихся частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченное сражение непосредственно к западу от Вербового.
Отмечается, что пока неясно, сохранят ли украинские силы эти позиции. По данным аналитиков, это первый замеченный случай использования бронетехники украинскими войсками вне российской трехуровневой обороны.
"Присутствие украинской бронетехники по конечной линии нынешней российской обороны указывает на то, что украинцы достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику через брешь", - говорится в сообщении.
Силы обороны, по всей вероятности, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед. Способность Украины подводить бронетехнику к мощнейшим российским оборонным сооружениям и сквозь них, чтобы остановить их, и руководить этой техникой вблизи подготовленных российских оборонных позиций, являются важными признаками прогресса украинского контрнаступления.
- На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись в глубь обороны русского войска, ныне закрепляются и отбивают атаки врага.
- Российские элитные войска, действующие в западной части на Запорожье, с середины августа не смогли остановить постепенное, но уверенное продвижение украинских войск.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.63 Покупка 37.63Продажа 38.4
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное