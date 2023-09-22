ISW: Бронетехника ВСУ действует уже по последней линии обороны РФ на Запорожье

Об этом пишет Институт изучения войны.

На геолокационных кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и так называемых зубов дракона, являющихся частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченное сражение непосредственно к западу от Вербового.

Отмечается, что пока неясно, сохранят ли украинские силы эти позиции. По данным аналитиков, это первый замеченный случай использования бронетехники украинскими войсками вне российской трехуровневой обороны.

"Присутствие украинской бронетехники по конечной линии нынешней российской обороны указывает на то, что украинцы достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику через брешь", - говорится в сообщении.

Силы обороны, по всей вероятности, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед. Способность Украины подводить бронетехнику к мощнейшим российским оборонным сооружениям и сквозь них, чтобы остановить их, и руководить этой техникой вблизи подготовленных российских оборонных позиций, являются важными признаками прогресса украинского контрнаступления.