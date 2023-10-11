ISW: армия РФ пытается оттянуть Силы обороны от Роботиного в Запорожье
Российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области, чтобы отвлечь украинских военных от Роботиного
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, что оккупанты активизировали наступательные действия северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев и юго-западнее Авдеевки на линии Водяное-Опытное. Они также пытались наступать юго-западнее Орехова на линии Пятихатки-Жеребянки, а российские пропагандисты утверждали, что войска продвинулись в этом районе на два километра.
Российские милблогеры в большинстве своем описывают операции в районе Авдеевки как значительную наступательную операцию с целью окружения группировки украинских войск и захвата города. По мнению аналитиков, в спешном окружении Авдеевки, один из наиболее укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем Россия выделила сейчас.
Кроме того, в ISW отмечают, что так называемое наступление РФ совпадает с другими локализованными наступательными усилиями в Луганской области и на востоке Запорожской области, все они, вероятно, направлены на фиксацию украинских сил и препятствование украинскому командованию перебрасывать резервы на критические участки фронта в западной Запорожской области.
- Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за сутки украинские военные ликвидировали 147 россиян и имеют частичный успех в районе Вербового.
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