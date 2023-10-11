ISW: армия РФ пытается оттянуть Силы обороны от Роботиного в Запорожье

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что оккупанты активизировали наступательные действия северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев и юго-западнее Авдеевки на линии Водяное-Опытное. Они также пытались наступать юго-западнее Орехова на линии Пятихатки-Жеребянки, а российские пропагандисты утверждали, что войска продвинулись в этом районе на два километра.

Российские милблогеры в большинстве своем описывают операции в районе Авдеевки как значительную наступательную операцию с целью окружения группировки украинских войск и захвата города. По мнению аналитиков, в спешном окружении Авдеевки, один из наиболее укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем Россия выделила сейчас.

Кроме того, в ISW отмечают, что так называемое наступление РФ совпадает с другими локализованными наступательными усилиями в Луганской области и на востоке Запорожской области, все они, вероятно, направлены на фиксацию украинских сил и препятствование украинскому командованию перебрасывать резервы на критические участки фронта в западной Запорожской области.