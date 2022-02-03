Истребители Великобритании перехватили четыре военных самолета России
Британские истребители Typhoon перехватили российские военные самолеты и сопровождали их за пределы "зоны интересов Великобритании"
Об этом пишет Sky News.
Истребители Typhoon были подняты с военного аэродрома шотландского Лоссимута, также к ним присоединился самолет-топливозаправщик Voyager, запущенный из Оксфордшира.
Их использовали против двух российских Ту-95 Bear H и двух Ту-142 Bear F, летевших около "зоны интересов Великобритании".
Как отмечает издание, британское воздушное пространство самолеты РФ не пересекали.
По информации Военных воздушных сил Соединенного Королевства, такие случаи с российскими самолетами у воздушного пространства Великобритании происходили неоднократно. В ведомстве также сообщили о тесном сотрудничестве "с партнерами из НАТО по мониторингу таких самолетов".
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