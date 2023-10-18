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"Истребители шахедов": что такое британские комплексы Terrahawk Paladin и как они будут бороться с российскими беспилотниками

Роман Яворський
18 октября, 2023 среда
18:11
Статьи комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin

Украинские военные аналитики сочли, что в течение сентября оккупационные войска запустили на украинскую территорию рекордное количество беспилотных летательных аппаратов. 503 дрона Shahed-136 за месяц является беспрецедентным количеством, а такое массированное применение указывает, что дефицита БПЛА рашисты не испытывают

В таких условиях украинская ПВО должна чаще и тщательнее сбивать вражеские дроны, и в этом защитникам помогает техника союзников. Еспресо рассказывает о Terrahawk Paladin, британском комплексе для борьбы с "шахедами", и его особенностях.

Кратко о том, что вы прочтете:

  • Terrahawk – оружие, которое просил Зеленский
  • Что такое Terrahawk Paladin
  • Как работает Terrahawk Paladin
  • Terrahawk Paladin – эффективная "шахедобойка"

Terrahawk – оружие, которое просил Зеленский

11 октября министерство обороны Великобритании сообщило , что в рамках нового пакета военной помощи на 100 млн фунтов передаст Украине дополнительное вооружение и средства противовоздушной обороны. В списке – средства для разминирования, запчасти для ремонта уже переданного вооружения и средства защиты критической инфраструктуры.

Единственный конкретный образец вооружения, названный британцами, – комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin, производства британской компании MSI Defence Systems Ltd. Количество таких систем, которые будут переданы для ВСУ, не обнародуют, однако они были заказаны в рамках контракта на 70 млн фунтов (около $86 млн).

комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin

Фото: msi-dsl.com

Министр обороны Великобритании Грант Шапс на заседании союзников Украины в "Рамштайне" подчеркнул , что о мобильных средствах ПВО, способных защитить инфраструктуру в преддверии зимы, персонально просил Владимир Зеленский.

"Президент Украины сказал, что противовоздушная оборона является важнейшей потребностью Украины, и Terrahawk Paladin поможет обеспечить то, что нужно Украине, чтобы защитить своих граждан от неизбирательной кампании ракетных ударов Путина по гражданским целям", – говорится в сообщении правительства Великобритании.

Компания-производитель MSI-Defence Systems основана еще в XIX в., и является мировым лидером в поставках систем оружия малого и среднего калибра. Также MSI-Defence Systems является пионером в разработке дистанционных управляемых установок, отмечает "Милитарный". Пушечные установки, изготовленные компанией, активно используются на надводных кораблях по всему миру, обеспечивая их защиту от надводных и воздушных угроз.

Что такое Terrahawk Paladin

Terrahawk Paladin – это зенитно-артиллерийский комплекс малого радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями, в частности БПЛА. Компания-производитель также отмечает , что "паладин" подойдет для борьбы против наземных и морских целей.

"Модульный, с дистанционным управлением и возможностью повторного развертывания – для защиты от наземных, воздушных и морских угроз на близком расстоянии (проверены возможности системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и противодействия быстрым береговым судам)", – говорится в сообщении MSI-Defence Systems.

комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin

Фото: msi-dsl.com

Terrahawk Paladin – суперсовременная разработка, в боевых условиях впервые ее применят именно в Украине. Зенитный комплекс был впервые продемонстрирован в сентябре 2022 года. Terrahawk RWS был разработан для установки на военных бронемашинах. Обновленную модификацию этого оружия – Terrahawk Paladin представили только в сентябре 2023 года. Defense Express называет ее "крайне эффективным ответом на вопрос, чем дешево сбивать "шахеды"".

Комплекс состоит из трех частей: радиолокационная система, отвечающая за обнаружение целей в любых условиях, автоматической пушки для уничтожения целей, объединенной с цифровой системой управления огнем.

"Особенность установки заключается в полной автономности работы, а также наличии соответствующих датчиков и систем для поиска, обнаружения, захвата и уничтожения воздушных, наземных и морских целей на небольшой дальности", – пишет о Terrahawk Paladin портал "Милитарный".

Как работает Terrahawk Paladin

Комплекс имеет 4 собственных радиолокационных локатора (РЛС), размещенных на одной мачте, с активными фазированными антенными решетками. Это позволяет системе вести поиск целей, в том числе малозаметных, на все 360°. Кроме РЛС установлена оптическая система поиска и захвата цели с дневным и ночным каналом. Это обеспечивает уничтожение вражеских целей в любых погодных условиях.

За точность огня отвечает оптико-прицельная станция SATOS, являющаяся собственной разработкой компании MSI-Defence Systems. Она оснащена тепловизором и лазерным дальномером. Система управления огнем сопровождает обнаруженные цели в автоматическом режиме.

комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin

Фото: msi-dsl.com

Для уничтожения целей используют 30-миллиметровую цепную пушку Mk 44 Bushmaster II, калибр которой можно изменить по желанию заказчика. 30 мм Busmaster II, использованный в стандартной комплектации, может использовать боеприпасы с программируемым подрывом. Разработчики декларируют, что при их использовании дальность уничтожения воздушной цели может быть увеличена с 600-800 метров до 2 км.

Кроме того, комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin позволяет интегрировать дополнительные средства уничтожения, например ракеты с полуактивной лазерной наводкой типа APKWS.

Что касается конструкции системы, то комплекс выполнен в виде платформы, которую можно размещать как стационарно, так и перевозить на грузовом автомобиле. Управление комплексом производится с выносных пультов. Для этого достаточно двух человек: один отвечает за поиск целей, а другой – за их уничтожение.

Также "Паладин" имеет функцию отслеживания целей с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Для работы системы используется генератор, обеспечивающий электроснабжение для установки и комплекта управления.

Terrahawk Paladin – эффективная "шахедобойка"

Разработчики указывают на многофункциональность нового современного комплекса, который будут использовать ВСУ. Terrahawk Paladin можно развернуть как единую систему для точечной обороны или как часть сети противовоздушной обороны для защиты большей зоны.

"Это позволяет Terrahawk Paladin эффективно выполнять широкий спектр полевых задач, таких как защита ценных целей, критической инфраструктуры, уязвимых точек, а также усиление сил для защиты побережья и границы", – говорится в релизе MSI-Defence Systems.

комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin

Фото: msi-dsl.com

BBC называет Terrahawk усовершенствованной версией того решения, которое Украина пока наиболее массово использует для борьбы с российскими "шахедами". Речь идет о так называемых "ловцах шахедов" – мобильных группах украинских военных, перемещающихся на специально оборудованных пикапах, в кузове которых установлен пулемет на турели.

По оценке Defense Express, британская система, особенно в сочетании с программируемыми боеприпасами, является достаточно эффективным ответом на вопросы экономического уничтожения таких угроз, как самолетоснаряды Shahed-136. Это очень важно, чтобы иметь возможность защитить украинцев от вражеских БПЛА, не тратя на противодействие дронам дорогие западные снаряды. В статье издание "паладины" так и называют - "шахедобойки".

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