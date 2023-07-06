Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя ВВС США генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

"Приблизительно в 10:40 по местному времени три американских беспилотника MQ-9 Reaper выполняли миссию против целей ИГИЛ в Сирии, когда три российских истребителя начали мешать им", - говорится в заявлении.

Гринкевич подчеркнул, что их поведение было оценено как опасное и непрофессиональное.

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"Вопреки установленным нормам и протоколам, российские самолеты сбросили несколько сигнальных ракет с парашютами перед беспилотниками, заставив наши самолеты выполнить маневры уклонения", - заявил представитель ВВС США.

Сообщается, что один из российских пилотов разместил свой самолет перед беспилотником и включил форсаж, усложнив управление беспилотником.

"Эти события являются еще одним примером непрофессиональных и опасных действий действующих в Сирии российских военно-воздушных сил. Это угрожает безопасности как американских, так и российских сил", - добавил американский генерал.