Истребители РФ в Сирии преследовали американские беспилотники, которые выполняли миссию против ИГИЛ
Российские самолеты выполнили опасные маневры в Сирии и помешали дронам Соединенных Штатов Америки, боровшимся с террористической организацией ИГИЛ
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя ВВС США генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.
"Приблизительно в 10:40 по местному времени три американских беспилотника MQ-9 Reaper выполняли миссию против целей ИГИЛ в Сирии, когда три российских истребителя начали мешать им", - говорится в заявлении.
Гринкевич подчеркнул, что их поведение было оценено как опасное и непрофессиональное.
Фото: скриншот
"Вопреки установленным нормам и протоколам, российские самолеты сбросили несколько сигнальных ракет с парашютами перед беспилотниками, заставив наши самолеты выполнить маневры уклонения", - заявил представитель ВВС США.
Сообщается, что один из российских пилотов разместил свой самолет перед беспилотником и включил форсаж, усложнив управление беспилотником.
"Эти события являются еще одним примером непрофессиональных и опасных действий действующих в Сирии российских военно-воздушных сил. Это угрожает безопасности как американских, так и российских сил", - добавил американский генерал.
- Также 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- 15 марта в Белом доме заявили , что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
- В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
- Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием .
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