Истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета возле Польши

Об этом сообщает минобороны Нидерландов, цитирует Reuters .

Сообщения о перехвате российских военных самолетов поступило вечером в понедельник, 13 февраля.

"Неизвестный в то время самолет приблизился к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда", - говорится в заявлении министра обороны Нидерландов.

Отмечают, что после идентификации выяснили, что это два российских Су-27 Фланкера, которые сопровождали российский Ил-20М Кут-А. Нидерландские истребители F-35 перехватили и сопровождали их на расстоянии, а затем передали сопровождение партнерам из НАТО.

Справка: Ил-20М Кут-А – официальное название НАТО для российского самолета-разведчика Ил-20М. Су-27 Фланкеры – официальное название НАТО для истребителя Су-28.