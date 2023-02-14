Истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета возле Польши
Два нидерландских истребителя F-35 перехватили три российских военных самолета возле Польши со стороны Калининграда
Об этом сообщает минобороны Нидерландов, цитирует Reuters .
Сообщения о перехвате российских военных самолетов поступило вечером в понедельник, 13 февраля.
"Неизвестный в то время самолет приблизился к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда", - говорится в заявлении министра обороны Нидерландов.
Отмечают, что после идентификации выяснили, что это два российских Су-27 Фланкера, которые сопровождали российский Ил-20М Кут-А. Нидерландские истребители F-35 перехватили и сопровождали их на расстоянии, а затем передали сопровождение партнерам из НАТО.
Справка: Ил-20М Кут-А – официальное название НАТО для российского самолета-разведчика Ил-20М. Су-27 Фланкеры – официальное название НАТО для истребителя Су-28.
- 13 февраля онлайн-ресурсы Североатлантического альянса подверглись кибератакам, в которых подозреваются российские хакеры.
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