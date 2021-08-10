Истребители НАТО за неделю сопровождали 11 военных самолетов РФ над Балтией
Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО трижды за неделю поднимались для сопровождения 11 военных российских самолетов
Об этом сообщает сайте Минобороны Литвы.
"2-8 августа истребители трижды поднимались в воздух для распознавания и сопровождения военных самолетов РФ, пролетали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инциденты было 3 августа (дважды; распознаны шесть самолетов) и 5 августа (распознаны пять самолетов). Они летели из Калининградской области в остальной части РФ или в обратном направлении.
Они не имели плана полета, летели с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
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