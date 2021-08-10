Истребители НАТО за неделю сопровождали 11 военных самолетов РФ над Балтией

Об этом сообщает сайте Минобороны Литвы.

"2-8 августа истребители трижды поднимались в воздух для распознавания и сопровождения военных самолетов РФ, пролетали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инциденты было 3 августа (дважды; распознаны шесть самолетов) и 5 августа (распознаны пять самолетов). Они летели из Калининградской области в остальной части РФ или в обратном направлении.



Они не имели плана полета, летели с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

