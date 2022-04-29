Истребители НАТО в последние дни несколько раз поднимались в небо из-за российских самолетов над Черным и Балтийским морями
Истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" за последние четыре дня поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов
Об этом сообщила пресс-служба командования воздушных сил Альянса.
Радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морем, начиная с 26 апреля. После этого Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме (Германия) и Торрехони (Испания) подняли истребители в соответствующих регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.
"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимали в воздух в Балтии для обеспечения воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных в воздушное пространство союзников", - отмечают в сообщении.
- Заметим, что Украина получила от союзников по НАТО военную помощь в войне с Россией на сумму около $8 млрд.
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