Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтийским морем

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на заявление Объединенного командования воздушных сил НАТО.



Отмечается, что радары союзников зафиксировали три неизвестных самолета, которые оставляли Калининград, и Объединенный центр воздушных операций НАТО в Германии поднял истребители союзников для их перехвата и идентификации.



Известно, что Истребители НАТО миссии воздушной полиции в Балтии идентифицировали два самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и истребитель Су-24.



В то же время в том же районе был обнаружен, перехвачен и идентифицирован транспортный самолет Ил-76. Российский самолет не имел планов полета и не передавал коды транспондеров и, таким образом, представлял потенциальную опасность для гражданских полетов.



"По завершении миссии истребители вернулись на свои базы в Литве и Эстонии. Перехваченный в четверг российский самолет так и не вошел в воздушное пространство Североатлантического союза, и перехват велось в обычном порядке", - уточнили в командовании.



Как говорится в сообщении, воздушные и морские пути в этом регионе перегружены большими объемами гражданских перевозок, проходящих через этот район, так воздушные суда, которые не соблюдают международных правил безопасности полетов, представляющих потенциальную опасность для гражданского движения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb