Истребители НАТО 7 раз за неделю перехватывали российские военные самолеты над Балтикой

Об этом сообщает Минобороны Литвы.

"20-26 сентября истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, семь раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты РФ, пролетавшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Сопровождали Ил-20 (трижды), А-50 (дважды), Ту-160 (шесть раз), Су-27 (дважды), Су-35 (четыре раза).

Военные самолеты РФ летели в Калининградскую область или в обратном направлении. 13 российских самолетов не имели плана полета, летели с выключенным транспондером.

