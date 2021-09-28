Истребители НАТО 7 раз за неделю перехватывали российские военные самолеты над Балтикой
Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе семь раз поднимались в воздух, чтобы осуществить сопровождение 17 военных российских самолетов
Об этом сообщает Минобороны Литвы.
"20-26 сентября истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, семь раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты РФ, пролетавшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
Сопровождали Ил-20 (трижды), А-50 (дважды), Ту-160 (шесть раз), Су-27 (дважды), Су-35 (четыре раза).
Военные самолеты РФ летели в Калининградскую область или в обратном направлении. 13 российских самолетов не имели плана полета, летели с выключенным транспондером.
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