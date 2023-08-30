Истребители МиГ-31: чем угрожает украинцам этот самолет и каковы его характеристики

Еспресо рассказывает об особенностях этого истребителя, какую угрозу несут МиГи и как с ними бороться.

МиГ-31 был первым советским истребителем 4-го поколения. Первоначально он предназначался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. У самолета отличительные характеристики: скорость до 3400 км/ч, потолок 20 км, радиус действия 720 км, вес 46,75 т. Различные модификации МиГ-31 использовались в качестве носителей перспективных вооружений и даже для вывода на орбиту спутников.

Что такое МиГ-31

МиГ-31 – это советский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Если предыдущие перехватчики в СССР работали в тесном взаимодействии с наземными пунктами наведения (вплоть до перехвата по командам с КП), то при проектировании 31-го закладывали автономное выполнение боевого задания. Истребитель приняли на вооружение в 1981-м.

МиГ-31 – один из немногих серийных самолетов, когда-либо достигавших сверхзвуковой крейсерской скорости без использования форсажей и максимальной скорости 2,85 маха. Истребитель должен был прикрывать территорию СССР от удара крылатыми ракетами со стороны Арктики, где не было сплошного радиолокационного поля. В целом МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и уничтожения высотных целей. Радиус действия ок. 1450 км делает его главным телохранителем российской Арктики и Дальнего Востока. Они используются в качестве носителей перспективных вооружений или даже для выведения на орбиту спутников.

МиГ-31 построен на базе одноместного самолета МиГ-25, первого в мире серийного истребителя со скоростью более 3000 км/ч. Для улучшения летных характеристик на низких высотах конструкция 31-го сделали более крепкой, самолет стал двухместным – кроме летчика здесь есть штурман-оператор.

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Модификации и особенности МиГ-31

За 40 лет самолет прошел восемь модификаций и модернизаций. Известно 13 разных модификаций МиГ-31. Вот некоторые из них:

МиГ-31Б – серийная модификация, оснащенная системой дозаправки в воздухе, поступила на вооружение в 1990 году.

МиГ-31БМ – модернизированные самолеты, получившие новую систему управления вооружением и радиолокационную систему, позволяющую обнаруживать цели на расстоянии до 320 км, а также сопровождать одновременно до десяти воздушных целей.

МиГ-31И – самолет, предназначенный для воздушного старта небольших космических аппаратов массой 120-160 кг.

МиГ-31Ф – многоцелевой фронтовой истребитель, предназначенный также для атак наземных целей.

МиГ-31К – модификация с возможностью подвеса ракеты "Кинжал" (буква К).

Планер самолетов выполнен из цельнометаллической конструкции. 50% массы составляют высокопрочные стали, а 16% – титановые сплавы. Основные опоры шасси МиГ-31 обладают необычной конфигурацией. Переднее колесо сдвинуто внутрь от продольной оси основной опоры, а заднее – наружу. Это улучшает проходимость на грунтовых и обледеневших посадочных полосах.

Истребитель оснащен приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов. МиГ-31 выполняет задачи при поддержке цифровой наземной системы управления. Автоматизированная наземная система может координировать четыре самолета одновременно, если расстояние между ними не превышает 200 км.

Без ракет дальность полета Миг-31 составляет 2480 км (продолжительность 2 ч 44 мин.) С 4 ракетами дальность полета 2400 км, а его продолжительность – 2 ч 35 минут.

Тактико-технические характеристики МиГ-31

Экипаж – 2 человека,

Длина – 22,7 м,

Размах крыльев – 13,5 м,

Масса пустого самолета – 21,8 т,

Масса полностью заправленного – 39,15 т,

Максимальная взлетная масса – 46,75 т,

Максимальная скорость – 3100 км/ч на большой высоте и 1500 км/ч на низкой,

Крейсерская скорость – дозвуковая 900 км/ч, сверхзвуковая 2500-2800 км/ч,

Дальность полета без дозаправки – 3000 км,

Боевой радиус – 720 км,

Почему объявляют тревогу, когда взлетает МиГ-31

Именно МиГ-31 постоянно фигурирует в сообщениях, когда речь идет об объявлении по всей Украине воздушной тревоги.

В Генеральном штабе объяснили: дело в том, что почти каждый день в воздух взлетает российский Миг-31К. Именно эта модификация является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал" (Х-47), которые могут добраться до целей по всей территории Украины.

С минувшей осени МиГ-31К находятся и на аэродромах Беларуси. Тогда же британская разведка привела доказательства перекидывания россиянами в Беларусь ракет "Кинжал". Каждая из этих ракет весит более 4 тонн, масса боевой части около 500 кг. Максимальная дальность поражения при запуске из "мига" достигает 2 тыс. км.

Россияне активно используют "кинжалы" для обстрелов. Так, например, 9 марта при массированном обстреле десяти регионов Украины были погибшие и пострадавшие, повреждена критическая инфраструктура. В ночной атаке агрессоры использовали 6 ракет "Кинжал". Столько же было использовано во время еще одной массированной ракетной атаки в мае. Тогда аэробалистические ракеты Х-47 были выпущены из шести самолетов МиГ-31К, и все они были сбиты украинской противовоздушной обороной.

"Уничтожение шести "кинжалов" - это уникальное событие и для разработчиков системы Patriot, и для наших военных. Patriot подтвердил возможности борьбы с групповыми атаками гиперзвуковых ракет, а наши расчеты показали, что они умеют действовать эффективно в таких сложных и экстремальных условиях", - писал тогда военный эксперт Сергей Згурец. Вместе с тем нужно понимать, что не все украинские города имеют столь мощный комплекс ПВО, как столица, поэтому любой взлет МиГ-31 с бьющими на 2000 км ракетами несут большую угрозу.

В целом в Воздушных силах говорят, что РФ так часто поднимает самолеты МиГ-31 в небо, чтобы проверить украинскую ПВО, провести тренировку летного состава и воздействовать на психологическое состояние украинцев.

"Прежде всего полеты все же связаны с тренировкой летного состава, с выходом в районы пусков и, таким образом, обучение пилотов – это непрерывный процесс и он продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий они натаскивают их. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине постоянно раздражают людей, что влияет на нашу экономику и на наше психологическое состояние, враг это прекрасно понимает", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Кроме того, Defense Express отмечает, что МиГ-31 и в роли обычного перехватчика довольно опасная машина из-за наличия мощного радиолокационного оборудования и ракет сверхвысокой дальности "воздух - воздух". В частности, бортовая РЛС позволяет использовать самолет для обнаружения воздушных целей на дальностях в сотни километров.

Сколько в России МиГ-31 и как с ними бороться

В начале 2021 года ВВС России насчитывали около 1,5 тыс. самолетов, из них МиГ-31 составляли около 8% (131 самолет). Выпуск "31-х" закончился еще в 1994 году. Эти самолеты модернизируются до вариантов МиГ-31БМ или МиГ-31К, однако большинство из них служат уже более 30 лет и возможности их дальнейшей эксплуатации исчерпаны.

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Потенциально на замену этим самолетам должен прийти МиГ-41. Самолет нового поколения создают в рамках программы ПАК-ДП (Перспективный авиационный комплекс - дальний перехватчик).

"Но она находится только на самой ранней стадии и не факт (по аналогии с трудностями в рамках ПАК-ФА), что она будет выполнена и новый тяжелый перехватчик, для которого не хватает соответствующих технологий, двигателей и огромных финансовых ресурсов, будет создан", – говорится в материале Defense Express.

Также военные обозреватели, анализируя кремлевские пропагандистские статьи, делают выводы, что самолеты МиГ-31К с ракетами "Кинжал" не представляли для Европы особой угрозы, являясь преимущественно психологическим оружием. Начало этой пропагандистской кампании положил лично Путин в 2018 году.

Следует помнить, что даже новейшие истребители, переданные западными партнерами (например F-16), не смогут защитить украинцев от "мигов". Самолет, взлетающий в районе Каспийского бассейна и способный отправить ракету на тысячи километров, является мишенью разве что для БпЛА. Украинскому истребителю, чтобы поразить МиГ-31, нужно было приблизиться к нему, углубиться в российское воздушное пространство, а это для пилота и самолета может стать билетом в одну сторону. Эффективнее бороться с "мигами" дронами-камикадзе, говорят военные эксперты.