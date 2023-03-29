Истребители F16 украинцам не помогут: В Пентагоне назвали главную потребность украинцев на этой стадии войны
Глава Минобороны Штатов Ллойд Остин заявил, что в настоящее время Украине наиболее нужны противовоздушная оборона, оружие большой дальности и бронетехника
Об этом Остин сказал во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам, передает Голос Америки .
"Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также учим их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения", - говорится в сообщении. .
По его словам, F16 "на этой стадии войны" украинцам не помогут.
"Об истребителях F16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это могут быть". или F16, или другие самолеты четвертого поколения. Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что у Украины именно то, что ей нужно", - подчеркнул Остин.
- 25 марта президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не может начинать свое контрнаступление, пока не накопит достаточное количество вооружения и боеприпасов от союзников.
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