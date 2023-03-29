Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Истребители F16 украинцам не помогут: В Пентагоне назвали главную потребность украинцев на этой стадии войны

Истребители F16 украинцам не помогут: В Пентагоне назвали главную потребность украинцев на этой стадии войны

29 мартa, 2023 среда
05:07
Мир

Глава Минобороны Штатов Ллойд Остин заявил, что в настоящее время Украине наиболее нужны противовоздушная оборона, оружие большой дальности и бронетехника

Об этом Остин сказал во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам, передает Голос Америки .

"Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также учим их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения", - говорится в сообщении. .

По его словам, F16 "на этой стадии войны" украинцам не помогут.

"Об истребителях F16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это могут быть". или F16, или другие самолеты четвертого поколения. Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что у Украины именно то, что ей нужно", - подчеркнул Остин.

  • 25 марта президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не может начинать свое контрнаступление, пока не накопит достаточное количество вооружения и боеприпасов от союзников.
Новости
война с Россией
Ллойд Остин
оружие для Украины
Читайте также:
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
27 мартa, 2023 понедельник
В МИД Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси
Пожежа від атаки дронів у Києві
28 мартa, 2023 вторник
Над Киевом силы ПВО сбили 12 "шахедов", от падения обломков горел магазин
ЗСУ Бахмут
27 мартa, 2023 понедельник
Через некоторое время у Сил обороны могут возникнуть проблемы с людьми, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.73
    Покупка 37.73
    Продажа 38.55
  • EUR
    Покупка 40.36
    Продажа 41.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
06:25
Отбор на Евро-2024: как выглядят турнирные таблицы всех групп после 2-го тура
06:10
Благодаря ДНК-лабораториям от США время идентификации погибших сократилось до 90 минут, – Нацполиция
05:42
В ISW предположили, сколько россияне захватили процентов территории Бахмута
05:25
Евро-2024: результаты отборочных матчей 28 марта
04:39
Морпехи ликвидировали российский наблюдательный пост и уничтожили 8 окупантов
04:25
Ломаченко узнал окончательную дату и место боя против абсолютного чемпиона мира
03:28
Турция впервые запустила крылатую ракету из морского дрона
02:49
Конкурент Мудрика может перейти из "Челси" в "Баварию"
02:03
"Чрезвычайно возмущены зверствами": Словакия осудила преступления РФ в отношении женщин и детей
01:46
Обстрелы Сумщины: за день в области зафиксировано более 100 прилетов
01:26
Усик начал переговоры о следующем бое. Известно имя соперника, – инсайдер
00:58
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 марта
00:42
Отбор на Евро-2024: Беларусь проиграла во втором матче подряд, на этот раз – Румынии
00:24
Шотландия сенсационно победила Испанию в отборе на Евро-2024
00:06
На боевом задании погиб пилот истребителя Денис Кирилюк – кавалер ордена "За мужество"
2023, вторник
28 мартa
23:43
Глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ
23:10
В России задержали чиновника Росгвардии из-за поставок неисправного оружия на 400 млн рублей
23:07
Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех, - глава Пентагона Остин о контрнаступлении ВСУ
22:42
"Россия ежедневно обстреливает границы, но жизнь возвращается и восстановление продолжается": Зеленский о визите на Сумщину
22:01
РФ не может достроить атомный ледокол – разбомбила завод в Краматорске, который производил уникальные детали
21:44
Обзор
Путин готовит Россию к "вечной войне", РФ импортирует из Китая компоненты для бронежилетов, украинские беженцы не спешат возвращаться из Польши. Мировые СМИ об Украине 28 марта
21:40
ЕС планирует разработать многоязычный искусственный интеллект для оборонных нужд, - Euractiv
21:39
Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа
21:11
США не будут предоставлять РФ данные о своих ядерных силах после демарша Москвы относительно Договора СНВ
21:05
"Мирные предложения Китай пусть обсуждает с Украиной": Сунак призвал Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским
20:42
Россия назвала неприемлемыми условия МОК о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям
20:29
Украинцы могут получить грант от государства на сад или теплицу. Подробности
20:18
В Нежине переименовали улицу в честь расстрелянного россиянами Александра Мациевского
20:03
OPINION
Почему украинской литературе не хватает интересных историй
20:00
В Хмельницкой области перевернулся автобус с 25 пассажирами: троих травмированных госпитализировали в реанимацию
20:00
Обзор
Победные новости 398-го дня войны: к бою готовы три роты ударных дронов, под Мелитополем снова взрывы, а Франция удваивает поставки снарядов
20:00
Игнат: ВСУ уже ликвидировали более 1,5 тыс. российских беспилотников "Орлан-10"
19:25
Силы обороны отразили 24 атаки врага на четырех основных направлениях боев, - Генштаб
19:24
Обновлено
Под Мелитополем взорвана подстанция, - мэр Федоров
19:20
МОК не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде
19:19
Изменение маршрутов дронов США над Черным морем ограничило сбор разведданных, связанных с войной РФ в Украине, - CNN
18:50
Журналисты требуют от власти отменить списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах
18:50
В Польше задержаны трое российских шпионов
18:37
Первые три ударные роты дронов полностью укомплектованы и готовы к бою, - министр Федоров
18:17
Желто-голубой и с надписью "Слава Украине": в России сообщили о беспилотнике, обнаруженном вблизи путей в Новой Москве
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV