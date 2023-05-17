Об этом и не только писали мировые медиа 17 мая:

The New York Times

Достижения под Бахмутом вызывают у Украины надежды на перелом в войне, пишет издание. Российские войска потратили почти год в попытках окружить город, и к марту, практически, казалось, что они были близки к успеху. Но украинские силы противостояли оккупантам. Прогресс пока невелик, и россияне все еще удерживают большую часть города, но украинские военные говорят, что видят значительное изменение импульса.

А ключевой темой дня активизация европейских союзников в передаче Украине самолетов F-16. Как отмечается , большинство стран континента, в том числе один из ближайших партнеров США – Великобритания, настаивают на обеспечении Украины истребителями американского производства, однако, по крайней мере, на данный момент администрация Байдена все еще тормозит процесс. Британия и Нидерланды накануне объявили о создании новой коалиции, чтобы помочь Украине приобрести F-16. Но любая передача, даже устаревших самолетов, требует одобрения США, потому что там они производятся и экспортируются.

18 мая истекает срок действия соглашения, позволяющего Украине транспортировать зерно через Черное море. Это добавляет срочности в переговорах между представителями Украины и России по ее продолжению. Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ все еще обеспокоена отдельными частями соглашения. В Мининфраструктуры Украины отметили, что не комментируют переговоры, которые продолжаются в последние недели в Стамбуле.

Издание также отмечает, что подконтрольное россиянам Каховское водохранилище на Херсонщине может повлечь за собой наводнение на юге Украины. Уровень воды там достиг максимума за 30 лет, что увеличивает вероятность затопления в этом регионе и свидетельствует об отсутствии регулирования. Собственно уровень повышения воды на дамбе виден из данных альтиметрии, где для измерения высоты применяют спутники. Отмечается, что сейчас войска РФ контролируют дамбу и расположенную вблизи электростанцию, жизненно важные для контроля уровня воды в водохранилище.

Речь также идет о том, что во время усиленного контроля поставок военной помощи Украина работает над тем, чтобы оружие попадало на поле боя, а не на черный рынок. Ракетные установки, высокоточные ракеты и другое передовое американское оружие на миллиарды долларов дали Украине шанс на борьбу с Россией перед контрнаступлением. Но если хоть несколько единиц оружия окажется на черном рынке, а не на поле боя, депутат ВР Александра Устинова спрогнозировала: "Мы закончили". Вообще же политика и бывшая антикоррупционная активистка, которая сейчас следит за иностранными военными поставками в Украину, не верит в распространенную контрабанду самого дорогого и современного оружия, предоставленного Соединенными Штатами в течение последнего года.

The Washington Post

Американское издание пишет о том, что Владимир Зеленский снова призывает к предоставлению больше средств противовоздушной обороны после того, как российская атака повредила систему Patriot. Да, украинские военные сбили 18 ракет во время атак на столицу, но Зеленский подчеркнул, что нужна дополнительная поддержка, чтобы защитить всю страну. "Нам нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты", – отметил он. "Нам тоже нужны современные истребители".

Как утверждают журналисты со ссылкой на анонимного американского чиновника, украинская система ПВО Patriot, наиболее совершенная в арсенале США, была повреждена во время последнего массированного удара россиян. По словам чиновника, степень повреждения неизвестна, но вряд ли Украине придется отправлять систему в другую страну для ремонта.

При этом сообщается, что Германия не будет предоставлять Украине западные истребители. Канцлер Олаф Шольц заявил, что они сосредотачиваются на танках, боеприпасах, противовоздушной обороне и создании "работающей системы для ремонта".

По данным Белого дома, президент Джо Байден уезжает в Японию для участия в саммите "Большой семерки" в Хиросиме. Темой обсуждения будет Украина. А лидеры шести африканских стран посетят Москву и Киев с целью поиска "мирного разрешения" войны, о чем сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

CNN

Одна из главных тем – как Украина с помощью западного оружия перевернула в прямом смысле этого слова воздушное нападение России. Это большой вопрос, заставивший российское военное командование чесать головы: что вдруг сделало украинское ПВО таким непробиваемым? Только в мае РФ осуществила восемь волн ракетных атак на Киев, последняя из которых в ночь на 16 мая. Киев утверждает, что спасся без царапины, пишет издание, но это может быть преувеличением, официальные лица в США считают, что система Patriot, вероятно, была повреждена. Но даже если учесть это, эксперты считают, что происходит что-то необычайное. До недавнего времени большинство аналитиков и даже чиновники по обороне США просто сомневались, что противовоздушная оборона Украины сможет отразить длительное нападение России.

Повреждения системы противовоздушной обороны Patriot после российской ракетной атаки вблизи Киева минимальны, сообщили CNN трое официальных лиц США, причем один чиновник описал это как незначительное повреждение. Как сообщается, по словам чиновника, США отправили инспекторов проверить систему, после того как украинцы сказали, что система, похоже, была повреждена.

Сообщается, что по словам турецких и украинских чиновников, была достигнута договоренность о продлении соглашения, позволяющего экспортировать зерно из украинских портов в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение между Украиной и Россией, заключенное при посредничестве Турции и ООН, будет продлено на два месяца. Срок действия предварительной договоренности должен закончиться в четверг, 18 мая.

Также издание предлагает авторское мнение об украинских городах и селах, страдающих войной, и о заминировании, о чем "красные предупреждения цветут по всей выжженной земле востока Украины". Команда украинских писателей, журналистов и ученых, которые несут помощь освобожденным недавно прифронтовым городам и селам, но также становятся свидетелями преступлений России против украинского народа. Они рассказывают о российских "лепестках" в украинской земле.

Высокопоставленным должностным лицам России в Кремле и регионах запрещено покидать свои должности, пишет CNN со ссылкой на независимое российское СМИ IStories. Это онлайн-расследовательский информационный ресурс, базирующийся за пределами России и руководимый известным журналистом Романом Анинным, который сказал, что среди его источников были знакомы высокопоставленные чиновники в Администрации президента.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил по прибытии на саммит Совета Европы в Рейкьявике (Исландия), что реестр убытков, в котором перечислен весь ущерб, причиненный Россией во время ее войны в Украине, важен для восстановления разрушенной войной страны. Реестр был бы предпосылкой для того, чтобы союзники Украины могли работать над общим планом реконструкции страны, считает Шольц, он также добавил, что это самое важное для будущего Украины.

Первая леди Украины Елена Зеленская попросила Южную Корею предоставить систему противовоздушной обороны, а также нелетальную военную технику во время встречи с президентом Юн Сук Йолем в Сеуле. Зеленская, посещающая южнокорейскую столицу в качестве представителя президента Украины, попросила ряд вещей, включая миноискатели, оборудование для разминирования и машины первой помощи.

Издание также пишет, что UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) поддерживает связи с российскими боевиками и другими лицами, связанными с находящимся под санкциями чеченским военачальником Кадыровым, несмотря на вторжение в Украину. Больше в материале.

The Guardian

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал: "Мы можем предоставить возможность другим, кто пожелает, поставлять Украине самолеты". Да, Британия может поддержать украинскую армию, позволив другим странам, желающим поставлять Украине истребители и другую военную технику, сделать это.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен активизирует призывы к созданию специального трибунала, который будет рассматривать дела против России за преступление, вызванные ее агрессией против Украины. Выступая в преддверии саммита европейских лидеров в Рейкьявике, фон дер Ляен сказала, что ответственность России за преступление агрессии будет большой темой. Ранее на этой неделе она пообещала решительно поддерживать создание специального трибунала для привлечения в суд преступления агрессии России.

Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций против России, если Киев не исключит венгерский банк OTP из списка спонсоров войны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Банковские счета посольства и консульства Финляндии в России заморожены. Как сообщили в министерстве иностранных дел Финляндии, страна не получила объяснений от своего соседа. Отметим, что Финляндия, имеющая длинную границу с Россией, официально присоединилась к НАТО 4 апреля в рамках исторического изменения политики, вызванной вторжением России в Украину, что повлекло за собой угрозу контрмер со стороны Москвы.

Украина не примет предложения об отдаче территории России. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на переговорах в Киеве сказал высокопоставленному представителю Китая, что Киев не примет никаких предложений по прекращению войны с Россией, предусматривающих потерю ею территории или замораживание конфликта. Отмечается, что Ли Хуэй, специальный представитель Китая по Евразии и бывший посол в России, посетил Украину 16-17 мая и встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

BBC

Издание пишет о том, мог ли российский "Кинжал" уничтожить американскую "Patriot" в Киеве. Именно противостояние российского "Кинжала" и американской системы противоракетной обороны – сейчас одна из самых главных тем в мире военных технологий. Последние 5 лет руководство Кремля во главе с Владимиром Путиным регулярно запугивало Запад своим гиперзвуковым оружием, называя его "сверхсовременным" и "неуязвимым для любых систем противовоздушной обороны". В первую очередь из-за скорости, точности и способности маневрировать в полете. Больше в материале.

Еврокомиссия впервые в своих прогнозах дала оценку экономической ситуации в Украине как государству, стремящемуся стать членом ЕС. Вместе с Украиной прогнозы относительно своих экономик получили Молдова и Босния и Герцеговина, также получившие кандидатский статус. Отмечается, что в случае с Украиной оценки особенные не только из-за войны в стране, которая хочет стать членом ЕС, но и из-за того, как эта война влияет на сам Евросоюз.

Певец и народный артист Украины Виктор Павлик попал в скандал из-за своей жены-блогерки Екатерины, похваставшейся в инстаграмме "романтическим подарком" от мужа. Женщина сняла на видео , как она вместе с мужем едет в Киеве по Южному мосту, передвижение по которому с июня прошлого года возможно для частных автомобилей только со специальным пропуском. Как артист получил пропуск, в материале.

Gazeta Wyborcza

Польское медиа пишет, что изнасилованные украинки возвращаются на войну из-за закона об абортах. Женщины-беженки из Украины не хотят свидетельствовать в прокуратуре по делу об изнасиловании. Боятся беременности, потому что знают, что в польской больнице можно умереть, пока плод жив. Об этом говорится в отчете о положении украинских беженцев, сбежавших от войны в Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию. Отчет создан по делу международной общественной организации "Центр репродуктивных прав" и семи организаций, действующих в названных странах.

Производитель автомобилей Volkswagen может получить максимум 125 миллионов евро за продажу своих заводов и представительства в России, так решило правительство РФ. Эти деньги также ждет автомобилестроительная компания ГАЗ, подконтрольная олигарху Олегу Дерипаске. Рассказывается, что Volkswagen увидел свет в тоннеле дороги на выезд из России. В марте компания из Вольфсбурга объявила, что к июлю она хочет избавиться от двух своих заводов в России, которые прекратили производство год назад после вторжения России в Украину. Проблема в том, что с началом войны в Украине Россия ввела правила, согласно которым западные инвесторы, желающие продать свои активы, должны получить разрешение на это от специальной правительственной комиссии.