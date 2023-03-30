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Истребители F-16 для Украины уже готовы в Нидерландах, - польский политик Чех

30 мартa, 2023 четверг
19:17
война с Россией F-16

Польский политик Мирослав Чех отметил, что донором истребителей F-16 для Украины могут стать Нидерланды

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Украина получит все тяжелое вооружение, и истребители тоже приедут. В Америке обсуждают вопросы поставок F-16, но поставлять их Соединенные Штаты не будут. Донором уже сейчас может выступить одна из стран Европы, имеющая эти самолеты, - это Нидерланды. Они имеют более 30 истребителей F-16. Нидерланды сейчас перевооружают свою армию на F-35.

Относительно вероятности предоставления Украине новейших истребителей политик отметил, что этот вопрос сложнее для решения, чем с F-16.

"Я хотел бы, чтобы Украина получила истребители F-35. 25-30 таких самолетов могут закрыть проблемы неба в Украине. Но перемещение F-35 занимает от трех до пяти лет. Польша подписала контракты два года назад, а получит F- 35 через два-три года", – объяснил Чех.

Мирослав Чех также добавил, что в Украину уже к осени прибудет новая модификация танков Abrams, которые сейчас расположены на территории Польши.

  • 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности .
  • 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
  • 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители . Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.
  • На фоне новых обращений в западные страны о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.
  • Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
  • Член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд подчеркнул , что Украина нуждается в самолетах и танках в войне против России.
  • 3 марта министр обороны Алексей Резников заявил , что страны-партнеры предоставят Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ.
  • Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен , что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это только вопрос времени.
  • Два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки по управлению оценивают на тренажерах самолетов, в частности F-16





 

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