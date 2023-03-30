Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Украина получит все тяжелое вооружение, и истребители тоже приедут. В Америке обсуждают вопросы поставок F-16, но поставлять их Соединенные Штаты не будут. Донором уже сейчас может выступить одна из стран Европы, имеющая эти самолеты, - это Нидерланды. Они имеют более 30 истребителей F-16. Нидерланды сейчас перевооружают свою армию на F-35.

Относительно вероятности предоставления Украине новейших истребителей политик отметил, что этот вопрос сложнее для решения, чем с F-16.

"Я хотел бы, чтобы Украина получила истребители F-35. 25-30 таких самолетов могут закрыть проблемы неба в Украине. Но перемещение F-35 занимает от трех до пяти лет. Польша подписала контракты два года назад, а получит F- 35 через два-три года", – объяснил Чех.

Мирослав Чех также добавил, что в Украину уже к осени прибудет новая модификация танков Abrams, которые сейчас расположены на территории Польши.

18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности .

20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.

21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители . Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.

На фоне новых обращений в западные страны о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.

Член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд подчеркнул , что Украина нуждается в самолетах и танках в войне против России.

3 марта министр обороны Алексей Резников заявил , что страны-партнеры предоставят Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен , что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это только вопрос времени.

Два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки по управлению оценивают на тренажерах самолетов, в частности F-16









