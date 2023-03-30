Истребители F-16 для Украины уже готовы в Нидерландах, - польский политик Чех
Польский политик Мирослав Чех отметил, что донором истребителей F-16 для Украины могут стать Нидерланды
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Украина получит все тяжелое вооружение, и истребители тоже приедут. В Америке обсуждают вопросы поставок F-16, но поставлять их Соединенные Штаты не будут. Донором уже сейчас может выступить одна из стран Европы, имеющая эти самолеты, - это Нидерланды. Они имеют более 30 истребителей F-16. Нидерланды сейчас перевооружают свою армию на F-35.
Относительно вероятности предоставления Украине новейших истребителей политик отметил, что этот вопрос сложнее для решения, чем с F-16.
"Я хотел бы, чтобы Украина получила истребители F-35. 25-30 таких самолетов могут закрыть проблемы неба в Украине. Но перемещение F-35 занимает от трех до пяти лет. Польша подписала контракты два года назад, а получит F- 35 через два-три года", – объяснил Чех.
Мирослав Чех также добавил, что в Украину уже к осени прибудет новая модификация танков Abrams, которые сейчас расположены на территории Польши.
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности .
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- 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители . Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.
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- Два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки по управлению оценивают на тренажерах самолетов, в частности F-16
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