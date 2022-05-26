Истребитель ВСУ сбил воздушную цель над Буковиной, - глава ОВА

Об этом Сергей Осадчук, глава Черновицкой ОВА, написал в Facebook.

"Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!", - написал Осадчук.

26 мая подразделение Воздушных сил сбило российскую ракету X-59.

Прессцентр группировки Объединенных сил сообщил , что с начала суток 26 мая защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили 16 единиц техники и 3 воздушные цели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb