Истребитель ВСУ сбил воздушную цель над Буковиной, - глава ОВА
Руководитель военной администрации поблагодарил пилотов
Об этом Сергей Осадчук, глава Черновицкой ОВА, написал в Facebook.
"Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!", - написал Осадчук.
- 26 мая подразделение Воздушных сил сбило российскую ракету X-59.
- Прессцентр группировки Объединенных сил сообщил , что с начала суток 26 мая защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили 16 единиц техники и 3 воздушные цели.
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